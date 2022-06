Per l'estate 2022 Giusy Ferreri sceglie una rock ballad... "Causa effetto"

Giusy Ferreri Causa effetto significato del testo del brano scelto dall’album Cortometraggi per l’estate 2022.

Mentre continuano le date del tour estivo di Giusy Ferreri, in attesa dei live nel teatri previsti per ottobre 2022, l’artista sceglie, come ci aveva pre annunciato in questa intervista, di estrarre un nuovo singolo dal suo ultimo album. Da venerdì 24 giugno infatti sarà in radio Causa Effetto.

Giusy Ferreri Causa effetto significato e autori

Questo singolo è una potente rock ballad in cui emerge la voce graffiante di Giusy. Il brano è stato scritto da Bungaro, Cesare Chiodo e Matteo Valicelli. Nel testo la Ferreri racconta di un amore travolgente, di quelli in cui l’uno è causa ed effetto dell’altro.

Fino a fine agosto, Giusy sarà in tour in tutta Italia con “CORTOMETRAGGI LIVE” per poi tornare dal vivo in teatro questo autunno, a partire dalle due anteprime il 1° ottobre al Parco della Musica di Roma (Sala Sinopoli) e il 3 ottobre al Teatro dal Verme di Milano.

Queste le prossime date annunciate, prodotte e organizzate da Friends & Partners:

01 luglio – CESENATICO (FC) – NOTTE ROSA – PIAZZA ANDREA COSTA (ingresso gratuito)

31 luglio – BADIA POLESINE (RO) – PIAZZA DELLA CHIESA

8 agosto – BICCARI (FG) – PIAZZA G. MATTEOTTI (ingresso gratuito) – NUOVA DATA

11 agosto – PALLAGORIO (KR) – CAMPO SPORTIVO (ingresso gratuito) – NUOVA DATA

14 agosto – GIULIANOVA (TE) – PIAZZA DEL MARE (ingresso gratuito)

26 agosto – CELANO (AQ) – PIAZZA IV NOVEMBRE (ingresso gratuito)

Giusy Ferreri sarà accompagnata sul palco dalla sua band composta da Andrea Polidori (batteria), Fabiano Pagnozzi (pianoforte e synth), Fabrizio Bicio Leo (chitarre), Gabriele Cannarozzo (basso e moog) e Mattia Boschi (violoncello e chitarra).





Giusy Ferreri Causa effetto testo e audio

Siamo parte di tutto

Tutto parte di noi, tutto parte da noi

Siamo sempre connessi

Siamo tutti connessi ma non tra di noi

È l’amore veloce che si accende e si spegne alla luce di un neon

Sono gli anni più belli, orecchini ed anelli

Se restiamo in silenzio fa lo stesso rumore di un colpo di scena

È una corsa al successo

Ma non vedi il traguardo è già dietro la schiena

Non ti piace normale se normale a tuo dire restare da soli

È tra gli occhi più belli, I tuoi occhi sono I più belli

Non dirmi dove sei

Che tanto prima o poi

È il mondo che ti cambia

Ma noi cambiamo il mondo

Perché io ti conosco, sei come un mio difetto

Noi siamo causa effetto

Noi siamo causa effetto

L’effetto che mi fai

Non mi spaventa mai

Sarà futuro adesso

Adesso siamo noi

Perché io ti conosco, sei come un mio difetto

Noi siamo causa effetto, Noi siamo causa effetto

Noi siamo causa effetto

Con le mie mani nude

A toccare le ronde in un giorno d’estate continuo a sentirti

Come il canto di una balena nel mare

Ma la notte mi vuoi

E mi vuole per come mi immagini tu

Io mi sento diversa, non ho una risposta

La causa e l’effetto sei tu

Non dirmi dove sei

Che tanto prima o poi

È il mondo che ti cambia

Ma noi cambiamo il mondo

Perché io ti conosco, sei come un mio difetto

Noi siamo causa effetto

Noi siamo causa effetto

L’effetto che mi fai

Non mi spaventa mai

Sarà futuro adesso

Adesso siamo noi

Perché io ti conosco, sei come un mio difetto

Noi siamo causa effetto, Noi siamo causa effetto

Tra di noi lo spazio di un respiro

che vivo

Tra di noi si può cambiare il mondo

Possiamo farlo adesso

Noi siamo causa effetto, Noi siamo causa effetto

Non dirmi dove sei

Che tanto prima o poi

È il mondo che ti cambia

Ma noi cambiamo il mondo

Perché io ti conosco, sei come un mio difetto

Noi siamo causa effetto, Noi siamo causa effetto

L’effetto che mi fai

Non mi spaventa mai

Sarà futuro adesso

Adesso siamo noi

Perché io ti conosco, sei come un mio difetto

Noi siamo causa effetto, Noi siamo causa effetto

Noi siamo causa effetto