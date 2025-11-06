Giovanni Ti Amo svela la tracklist di “COYOTE!”: un viaggio nel caos dell’anima tra rock, identità e fragilità

Giovanni Ti Amo torna con un nuovo capitolo discografico dal titolo COYOTE!, disponibile da venerdì 14 novembre per Pulp Music/Island Records e già in pre–save su tutte le piattaforme digitali.

Per chi non conoscesse questo talentuoso cantautore andiamo a scoprirlo insieme.

Chi è Giovanni Ti Amo

Nato e cresciuto in provincia di Caserta, Giovanni Ti Amo è un musicista, compositore e songwriter italiano.

Dopo gli inizi con il violino e le prime band rock liceali, durante la pandemia dà vita al suo primo EP, Dongiovanni. Nel 2024 pubblica il suo album d’esordio Ultrafragola (Pulp Music/Island Records), che lo porta a esibirsi nei principali festival italiani, tra cui il MI AMI.

Il nuovo progetto COYOTE! nasce da un periodo di riflessione e di ritorno alla scrittura più autentica, segnando un’evoluzione importante nel suo percorso artistico.

Giovanni Ti Amo – “COYOTE!”: identità, cambiamento e verità

Dopo i singoli Cambiare per te e Rettile, Giovanni Ti Amo presenta COYOTE!, un disco che esplora il confine tra autenticità e compiacenza, tra la necessità di adattarsi e il rischio di perdersi.

Come l’animale da cui prende il nome, il coyote, l’artista racconta la capacità di cambiare forma, sopravvivere in ambienti diversi, ma anche la fragilità di chi si trasforma per piacere agli altri.

Il risultato è un album profondo e vulnerabile, che indaga l’equilibrio tra appartenenza e libertà, tra desiderio di essere accettati e bisogno di restare sé stessi. Un viaggio interiore costruito su parole e suoni che cercano la purezza del gesto creativo, con un ritorno radicale alla scrittura quotidiana: carta, penna e disciplina.

Nel mondo di COYOTE!, l’amore rimane un tema centrale ma cambia prospettiva. Non è più solo il racconto di una relazione, ma diventa un’analisi di ciò che resta di sé nello specchio dell’altro.

Le immagini si allargano, diventano più universali, e la scrittura cerca un linguaggio capace di unire esperienze individuali e sentimenti collettivi.

Un sound sospeso tra energia e fragilità

Musicalmente il disco alterna momenti acustici e distorti, muovendosi tra energia rock e delicatezza emotiva.

Un equilibrio che richiama l’attitudine di band come My Bloody Valentine, Blur e Alex G, e che restituisce un suono diretto, reale, come registrato in un “garage magico”, a metà tra sogno e realtà.

L’album è stato registrato insieme a Joe Croci e John Squillante. A seguire la tracklist:

Amare, tradire Prima della sete Cambiare per te Il mare e le sue onde Tu non sei la mia chitarra Rettili Love song Virgola un mondo in cui siamo io e te non esiste

Giovanni Ti Amo live

Giovanni Ti Amo presenterà il nuovo disco dal vivo con un tour nei club, prodotto da Pulp Music. Ecco le prime date annunciate (calendario in aggiornamento):

23 gennaio – Roma, Wishlist

24 gennaio – Bologna, Covo Club

05 febbraio – Milano, Arci Bellezza