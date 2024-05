Giovanni Ti Amo racconta se stesso nel disco “Ultrafragola”

“Ultrafragola” è il titolo dell’album d’esordio di Giovanni Ti Amo. Il disco, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico dal 31 maggio 2024, è stato presentato in anteprima al Mi Ami Festival e racconta in 10 tracce l’artista casertano classe ’99.

L’album (Pulp Music/Island Records) è stato anticipato dai singoli “Koka“, “18+” e “Cocktail di Gamberi“. E segue all’Ep “Dongiovanni”, rilasciato nel 2023. “Ultrafragola” richiama – nel titolo – il nome di uno degli specchi più iconici del design italiano, quello dell’architetto e designer Ettore Sottsass, conosciuto in tutto il mondo per le sue linee sinuose. Esattamente come uno specchio, il disco riflette l’essenza di Giovanni Ti Amo, riportando un ritratto onesto e quasi immediato del cantautore.

Giovanni ha curato completamente la direzione artistica dell’album, insieme a vari produttori: Joe Croci, Edoardo Castroni, Edoardo Ruzzi, Federico Nardelli, Daniele Alberico, winniedeputa e Federico De Nicola.

Le 10 tracce di “Ultrafragola”sono caratterizzate da una visione creativa, chiara e compatta. Attingono a diversi generi, con un approccio sempre coerente che richiama quello delle rock band del passato. La produzione è minimale, così da valorizzare la spontaneità del progetto. Inoltre, rimanda immediatamente alla dimensione live, grazie alla scelta di utilizzare pochi strumenti e realizzare sonorità calde, registrate nello studio dello stesso Joe Croci, nel retro di una tabaccheria.

“Ultrafragola” di giovanni ti amo: la tracklist