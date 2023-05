Per Giovanni Ti Amo è tempo di racchiudere il suo immaginario scanzonato nell’EP “Dongiovanni”

Dopo aver suonato live nelle scorse settimana allo Spaghetti Unplugged di Milano dove ha lanciato il suo singolo, Burro cacao, Giovanni Ti Amo è pronto ora a pubblicare con Pulp Music/Virgin LAS, il suo primo EP intitolato Dongiovanni e fuori da venerdì 26 maggio.

Con i singoli Cloro, Bambina in discoteca, Burro cacao e Falene Giovanni ha svelato parte dell’immaginario e del sapore da cui sono avvolte le sue produzioni.

Casertano classe ’99, Giovanni Cantiello, questo il vero nome di Giovanni Ti amo, fa di Dongiovanni una vera e propria lettera di presentazione: il titolo, oltre a giocare con il nome dell’artista e ad essere un riferimento a un celebre disco di Lucio Battisti, alla leggendaria figura letteraria e all’opera di Mozart – mondo a cui l’artista è particolarmente affezionato da violinista – rimanda in senso lato al mondo del corteggiamento, che in fondo altro non è che un modo per presentarsi.

Corteggiare significa presentare un lato specifico di sé, quello che si vuole mettere in risalto, quello più appealing. Dongiovanni parla infatti di incontri amorosi, fugaci o intensi, restando tuttavia nella leggerezza delle sue prime fasi, quelle del flirt.

Le tracce sono quadri delicati ed estemporanei che ritraggono l’anticamera dell’amore, i suoi aspetti più scanzonati ed effervescenti enfatizzati anche dalla produzione, curata dallo stesso Giovanni Ti Amo insieme a Federico Nardelli, Giordano Colombo, Daniele Alberico e Federico De Nicola, tra le sonorità ruvide delle chitarre e un sapiente utilizzo di synth e linee di basso.

Il progetto è stato realizzato con il contributo di NUOVOIMAIE.

L’artista porterà live il suo Ep sul palco del MI AMI FESTIVAL sabato 27 maggio alle 17.10 sul palco Idealista. Questa la tracklist del progetto: