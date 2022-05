Mi Ami Festival 2022: 90 artisti su 4 palchi in tre giorni di musica. Ecco tutte le info per esserci!

Mi Ami Festival 2022 scaletta, ospiti in cartellone e tutte le info per partecipare a uno degli eventi musicali più importanti con oltre novanta artisti su quattro diversi palchi per tre giorni… il 27,28 e 29 maggio all’Idroscalo di Milano, c/o Circolo Magnolia.

Il MI AMI Festival torna finalmente a distanza di tre anni dall’ultima edizione in presenza, e per la 16ma edizione in programma il 27-28-29 maggio, promette una tre giorni speciale e sorprendente nella splendida cornice del parco dell’Idroscalo. Il festival della musica bella e dei baci organizzato da Rockit.it, e dall’agenzia creativa Better Days.

Il claim di questo edizione è: “Umano irrazionale, magico animale” come esplicitazione della voglia di tornare ad esserci come comunità, riscoprendo attraverso la festa l’animale che ci portiamo dentro, indagando il sogno e la magia in opposizione al dominio del (dis)umano. Il tutto reso vivido nel manifesto realizzato dalla giovane illustratrice Costanza Starrabba.

Come dicevamo sui quattro palchi del MI AMI Festival 2022 si alterneranno oltre novanta artisti. Alcuni dei nomi in cartellone? Lo Stato Sociale che festeggerà il decennale di Turisti della Democrazia sullo stesso palco dove quel disco trovò la sua prima consacrazione. E ancora la band culto della nuova scena punk rock m-emo italiana La Sad, Iosonouncane, Alan Sorrenti, gIANMARIA, Giorgio Poi, Venerus, Mobrici, Tredici Pietro, BigMama, BNKR44, Novelo e tanti altri ancora.

Per festeggiare questo ritorno del MI AMI, per la prima volta nella storia del festival, la line up del main stage di domenica 29 maggio sarà curata in collaborazione con i Nu Genea. Un vero e proprio progetto di direzione artistica congiunta – chiamato Nu Genea Invite – che vede la formazione napoletana, headliner del palco in full band, coinvolgere il fenomeno disco-pop parigino L’Impératrice e la formazione psichedelica olandese YĪN YĪN. Una prima volta importante per il MI AMI, che ospiterà sui propri palchi delle band straniere.

Mi ami Festival 2022 – Palchi biglietti e abbonamenti

Si aggiunge un palco, il Palco Rilegno, ai tre palchi “storici”: Dr. Martens, Collinetta Galaxy Buds2 e Pegaso. Non mancherà ovviamente l’area ristoro tutta dedicata al cibo con i food truck e una speciale area sostenibile e vegetale rinominata HEURA GARDEN a cura del food partner Heura.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

Biglietti e abbonamenti sono in vendita su Dice al prezzo di 34€ + dp. Abbonamenti per la tre giorni a 80€ +dp. Cliccate sulla vostra scelta per acquistare il/i biglietto/i:

COME ARRIVARE

Oltre all’auto e ai mezzi pubblici (linea 73 e linea notturna 188), anche quest’anno è possibile arrivare al MI AMI con la navetta gratuita, che farà avanti e indietro tra via Azzurri d’Italia e il Circolo Magnolia. Per ulteriori info e orari clicca qui.

MI AMI FESTIVAL 2022 SCALETTA PALCHI E PROGRAMMA

27 MAGGIO

Palco Dr. Martens

18:45 IBISCO

19:40 POST NEBBIA

20:50 MOBRICI

22:00 GIORGIO POI

23:30 VENERUS

01:05 GARAGE GANG

02:00 GABBER ELEGANZA

Collinetta Galaxy Buds2

18:25 ALDA

19:00 GALEA

19:45 GIANMARIA

20:45 MEMENTO

21:45 GENERIC ANIMAL

23:00 TUTTI FENOMENI

00:10 POP X

Palco Rilegno

16:30 CLAUSCALMO

17:10 MARTA TENAGLIA

17:55 ASSURDITÈ

18:50 MERLI ARMISA

19:45 NICOLAJ SERJOTTI

20:40 GIALLORENZO

21:45 MARCO FRACASIA

22:40 DERIANSKY

23:35 GOLDEN YEARS “CASEMATTE”

00:40 72-HOUR POST FIGHT

01:45 THRU COLLECTED

Palco Pegaso

21:20 Premio Dubito in lettura

22:15 BRUCHERÒ NEI PASCOLI

23:10 LIL JOLIE

00:05 VALE LP

01:25 HELLO MIMMI

02:30 20025XS

03:10 GO DUGONG

28 maggio

Palco Dr. Martens

19:30 DE LEO

20:35 ALAN SORRENTI

22:10 LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

23:40 LO STATO SOCIALE

01:05 MEG

02:00 CERI

Collinetta Galaxy Buds2

18:00 CENTOMILACARIE

18:35 NOVELO

19:15 GIUSE THE LIZIA

20:10 NASKA & PANETTI

21:10 LA SAD

22:15 TREDICI PIETRO

23:20 BNKR44

00:20 BIGMAMA

01:00 GEMELLO

01:30 KETAMA 126

Palco Rilegno

16:30 KAZE

17:05 CECILIA

17:45 CAMILLA MAGLI

18:15 NAPOLEONE

19:05 CLAUDYM

19:55 BARTOLINI

20:50 HAN

21:50 ELASI

22:55 AFTERSALSA

00:05 WHITEMARY

01:30 FUERA

02:30 NELLO TAVER

Palco Pegaso

19:35 ELE A

20:25 GANZO

21:25 LINA SIMONS

22:30 CENERI

23:30 PLANET OPAL

00:50 EUROPEAN VAMPIRE

29 MAGGIO

Palco Dr. Martens

19:20 DUMBO GETS MAD

20:20 YIN YIN

21:40 L’IMPÉRATRICE

23:15 NU GENEA

Collinetta Galaxy Buds2

18:15 BAIS

19:00 MARCO CASTELLO

20:00 DUTCH NAZARI

21:05 STUDIO MURENA

22:20 IOSONOUNCANE

23:55 VANISHING TWIN

Palco Rilegno

16:30 GAUBE

17:15 CRU

18:00 SLEAP-E

18:40 BAOBAB!

19:25 SMILE

20:35 NICARAGUA

21:30 HER SKIN

22:30 THE JACKSON POLLOCK

23:35 LAZZARETTO

00:30 LEATHERETTE

Palco Pegaso