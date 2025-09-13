13 Settembre 2025
13 Settembre 2025

Giovanni Ti Amo torna con il nuovo singolo “Cambiare per te”

Il brano è il risultato di un profondo lavoro di ricerca interiore, fatto dal cantautore in solitudine

Cambiare per te è il titolo del nuovo singolo di Giovanni Ti Amo. Il brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 16 settembre 2025 per Pulp Music/Island Records, riflette sul tema del voler piacere agli altri a tutti i costi.

Il singolo segue alla pubblicazione dell’album d’esordio, Ultrafragola, a maggio 2024; e segna l’inizio di un nuovo percorso musicale per il giovane cantautore casertano.

Giovanni Ti Amo ha scritto Cambiare per te a febbraio 2025, in collaborazione con Filippo Cimatti. La canzone è il risultato di un profondo lavoro di ricerca interiore, che l’artista ha affrontato in solitudine armato solo di carta e penna.

A proposito del brano, Giovanni Ti Amo rivela: “Odio me stesso quando cerco di cambiare per piacere agli altri. ‘CAMBIARE PER TE’ è un brano che affronta un tema cruciale: il tentativo di smettere di essere un people pleaser nei rapporti umani e nell’arte”.

Il cantautore prosegue: “Nella prima strofa elenco una serie di azioni che farei per piacere ad una donna: aprire un negozio di vestiti solo della sua misura, perdere tempo in cose inutili tipo andare a teatro (ovviamente è un dissing ironico), fare cose impossibili tipo aprire un cratere sulla luna”.

Infine, Giovanni Ti Amo conclude: “Nel bridge c’è la presa di coscienza: non farsi andare bene tutto degli altri senza assecondare le proprie necessità e le proprie inclinazioni. E nel ritornello c’è la consapevolezza, nonché la dichiarazione, di non voler piacere più a tutti, non voglio più essere la coca cola che incontra il gusto di tutti, non conosco la ricetta del successo, non voglio cambiare per nessuno”.

Sotto il profilo musicale, Cambiare per te evoca sonorità e atmosfere anni ’90, con richiami ai Blur. Il quadro sonoro è caratterizzato dall’intensa presenza delle batterie, suonate da John Squillante. La produzione è dello stesso Giovanni Ti Amo, in collaborazione con Joe Croci.

