Gio Evan torna con una carica di nuovi progetti: un romanzo, un nuovo tour e… Evanland!

Dopo il successo del tour teatrale L'Affine del Mondo, che diventa ora un disco live, il cantautore annuncia l'Extra Terreste Tour, e non solo!

Gio Evan progetti 2026
Dopo il successo del tour teatrale L’Affine del Mondo, Gio Evan (qui la nostra intervista) torna con una carica di nuovi progetti, che vedranno la luce nel 2026: un nuovo album live, l’Extra Terreste Tour, la 5° edizione di Evanland e… un nuovo romanzo, La gioia è un duro lavoro.

GIO EVAN, “L’AFFINE DEL MONDO LIVE”

In uscita su tutte le piattaforme digitali venerdì 6 febbraio, L’Affine del Mondo Live intreccia poesia, filosofia e musica in un unico percorso narrativo, restituendo l’energia e la profondità dell’omonimo tour, che ha visto il cantautore esibirsi in ben venti teatri italiani.

Ogni brano è dunque attraversato da una forte carica emotiva, frutto dell’affinità e della connessione che Gio Evan è riuscito a creare con il suo pubblico.

“LA GIOIA è UN DURO LAVORO”: IL ROMANZO

Le sorprese non finiscono qui! A partire dal 31 marzo sarà infatti disponibile in tutte le librerie il nuovo romanzo di Gio Evan, La gioia è un duro lavoro (Feltrinelli): una storia intima, sospesa tra sogno e realtà, in cui l’autore si confronta con la scomparsa della madre, cercando un senso alla sua assenza e intrecciando il dolore agli insegnamenti spirituali ricevuti dal suo maestro.

Il romanzo segue la pubblicazione di Le chiamava persone medicina (Rizzoli, 8 aprile 2025).

Clicca in basso su “continua” per scoprire tutte le date dell’Extra Terreste Tour e i primi ospiti della quinta edizione di Evanland!

