Gigi D’Alessio: 30 anni di carriera in una doppia festa concerto nella sua Napoli e per tutti su Rai Uno.

Gigi D’Alessio è pronto a festeggiare i suoi trent’anni di carriera ed è con queste parole che inizia la conferenza stampa di presentazione dei suoi due concerti evento, di cui uno in onda su Rai 1, in piazza Plebiscito a Napoli… “Uno Come Te, perchè io non ho mai smesso di sentirmi uno come voi, uno come tutti“.



Parole che trascinano un applauso scrosciante della stampa accorsa alla presentazione di Uno Come Te ( trent’anni assieme ), evento atto a festeggiare il trentennale di una carriera su cui in pochi avrebbero scommesso.

E sono parole sincere, parole in cui l’artista crede da sempre ( non a caso ci aveva titolato anche uno dei suoi album di maggior successo nel 2003 ) e che arrivano a corredo di un incontro stampa a cui siamo come All Music Italia siamo stati invitati ed abbiamo presenziato attraverso la mia persona.

La conferenza è subito di carattere amichevole: si ride molto.



Sono presenti i maggiori esponenti del mondo politico/amministrativo della città e regione, fra cui il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ed il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ed anche la guida dell’intrattenimento Rai Claudio Fasulo e Rodolfo Conenna. il direttore generale della struttura Santobono Pausilipon , l’ospedale pediatrico a cui saranno destinati i fondi di questo importante evento e con cui D’Alessio collabora da sempre.

Tutti hanno possibilità di parola dal sindaco Manfredi che rivela di aver iniziato a concepire questo evento diversi mesi fa ( si parla di Settembre scorso ) e dell’importanza che ha la piazza proprio, Piazza del Plebiscito, in cui questo evento è solo il primo del ritorno alla vita artistica, un palcoscenico naturale con il suo colonnato che sembra abbracciarti, che permette a Napoli di tornare ad essere protagonista. Non tutto è stato facile nell’organizzazione ma il convertire delle forze tutte a favore di un unico obbiettivo ha portato a questo risultato enorme.

Interviene anche Conenna dell’ospedale Santobono; è attivo infatti il numero verde 45592 grazie al quale si potrà contribuire a favore della campagna aiuti verso i bambini coinvolti nel conflitto in Ucraina, che hanno bisogno di cure e più specificamente oncologiche, in cui la struttura è uno dei fiori all’occhiello del nostro paese. Rivela inoltre, tra la non nascosta commozione dell’artista, di quanto sia questi in realtà a cercare sempre come aiutare la struttura, sovvenzionare e non la struttura a cercare lui; “Gigi vuole bene a Napoli, vuole bene ai bambini e noi vogliamo bene a lui”, sono le parole di saluto del direttore.

Fasulo della Rai è gongolante per i risultati del ultimo Sanremo di Amadeus (che sarà ospite del concerto, vedi qui) e non perde tempo ad elencare le prodezze della carriera di D’Alessio passata fra l’altro ben 5 volte per la riviera. IL responsabile del settore intrattenimento Rai approfitta per ricordare anche di quanto l’azienda pubblica cerchi di rendere la musica capillare nel suo progetto, inserendo questo al comando di un’estate che vedrà molte volte la musica far capolino sulla rete ammiraglia.

Ricorda inoltre di quanto piazza del Plebiscito rappresenti una bellezza italiana e di come la Rai si stia prodigando ( cosa fatta anche al recente Eurovision Song Contest ) nel promozionale le nostre unicità paesaggistiche ed artistico/culturali.

A questo fa capolino il presidente De Luca, felicissimo dell’enorme spot che avrà la Campania grazie anche alle cartoline previste all’interno dello show, in cui fra le altre cose si mostreranno la splendida Procida, capitale della cultura dell’anno in corso, Caserta e la sua Reggia, l’incantevole Ravello dove risiede uno dei festival estivi più longevi d’Italia ed altre ancora ).

De Luca gioca con Fasulo nel definirsi commosso di tutte queste attenzioni che mamma Rai ha deciso di concedere a Napoli e la figura Rai incassa con sorriso.

Ma è la volta di Gigi finalmente. La parola è la sua e qui vi posto il fedele risultato del suo racconto spontaneo, ma anche delle poche domande ( purtroppo per ragioni di tempo ) concesse a noi accorsi alla conferenza.

