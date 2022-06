Gigi D’Alessio: svelata la scaletta degli ospiti dei concerti “Uno come te – Trent’anni insieme”. Da Alessandra Amoroso a Eros Ramazzotti

Gigi D’Alessio scaletta concerto Uno come te – Trent’anni insieme ricca di ospiti.

Il concerto evento di Gigi D’Alessio, in diretta da piazza del Plebiscito a Napoli (già sold out), luogo culto della sua città, sarà trasmesso in prima serata su Rai 1 su Radio Rai 2.

Insieme a lui ci sarà un’orchestra d’eccezione capitanata dal, produttore e amico, Maestro Adriano Pennino e tantissimi ospiti.

Con il supporto di RAI per il Sociale, durante la diretta del concerto evento sarà promossa la raccolta fondi straordinaria con il numero solidale 45592, lanciata dalla Fondazione Santobono-Pausilipon di Napoli, per accogliere e curare i bambini affetti da patologie gravi provenienti dall’Ucraina.

Dopo la data SOLD OUT del 17 giugno, Gigi D’Alessio tornerà sul palco di Piazza del Plebiscito a Napoli il giorno seguente, sabato 18 giugno, per continuare a festeggiare con il pubblico.

I biglietti per il live del 18 giugno sono ancora disponibili.







