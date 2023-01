gIANMARIA annuncia l’uscita del suo nuovo album, “Mostro”. Partito il pre-order

Si chiamerà Mostro, proprio come il brano che presenterà in gara al Festival di Sanremo 2023, il nuovo album di gIANMARIA.

Il giovane cantautore ha debuttato presso il grande pubblico a settembre dello scorso anno quando, alle audizioni di X Factor, ha presentato un brano che, tra testo e interpretazione, ha fatto venire la pelle d’oca a giudici e pubblico, I Suicidi (vedi qui).

L’esperienza ad X Factor si è conclusa con un onorevolissimo secondo posto alle spalle di Baltimora, con alcune interpretazioni impeccabili, tra cui Alexander Platz di Milva e Jenny è pazza di Vasco Rossi, e la pubblicazione a gennaio 2022 del suo primo disco, Fallirò.

Dopo aver partecipato ai più importanti festival musicali estivi e lanciato altri due inediti, Non dovevo farlo e I Bambini, gIANMARIA si è presentato alle selezioni di Sanremo Giovani.

In realtà siamo in grado di svelarvi che il giovane cantautore aveva tentato di entrare al Festival da big già lo scorso anno ma Amadeus, che è uno di fiuto ( vorremo dire di naso, Ama non offenderti 🙂 ) ha capito il cantautore non era ancora pronto.

E così quest’anno il ritorno con La città che odi brano che gli ha permesso non solo di conquistare l’accesso tra i Big del Festival di Sanremo 2023, ma anche di vincere Sanremo giovani.

Ma torniamo al nuovo disco…

gianmaria nuovo album… Mostro

Nell’annunciarlo sui social gIANMARIA ha definito Mostro il sui primo album in studio. Non è che si sia scordato di Fallirò ma probabilmente il ragazzo considera questo come il suo primo vero album perché lavorato senza scadenze ne fretta come avvenuto per il disco post X Factor.

Il disco uscirà in digitale il 3 febbraio, quindi due giorni prima dell’inizio del Festival. Ovviamente inizialmente non sarà disponibile il brano del Festival che verrà aggiunto nei giorni successivi alla tracklist.

In una diretta Instagram il gIANMARIA ha spiegato:

“Sono qua per dirvi faccia a schermo che il mio nuovo disco si intitola ‘Mostro’ e esce prima di Sanremo. Il disco è già in pre order nella versione fisica cioè cd normale, cd autografato e vinile autograto bianco come me. Il disco conterrà il pezzo di Sanremo che si aggiungerà la sera che lo canterò a mezzanotte, e La città che odi. Compratelo!“

Vi ricordiamo che secondo il nostro critico musicale, qui le sue pagelle dei pre ascolti dei brani di Sanremo, il pezzo di gIANMARIA è il più centrato tra quelli dei 6 giovani promossi a big e potrebbe crescere molto con gli ascolti.

Qui sotto i link per il pre-order della versione fisica del disco. che sarà disponibile dal 10 febbraio. Il vinile al momento è disponibile solo sullo store di Sony Music qui.