Sanremo 2023: le pagelle ai 28 brani in gara dopo l’ascolto in anteprima

Sanremo 2023 pagelle dei brani in gara dopo l’ascolto in anteprima riservata alla stampa a cura di Fabio Fiume.

Cari amici, cari lettori…

Sempre difficile scrivere le pagelle dei brani in gara al Festival di Sanremo, quando si è chiamati al pre ascolto. Certo difficile ma al contempo anche eccitante.

Il primo ascolto, quello che nessuno, nemmeno un comunicato stampa che ti farcisce di notizie l’uscita può modificare nel suo sentore; dici davvero quello che pensi. Il problema semmai è un altro, ovvero riconoscere la valenza di un brano dopo un solo ascolto.

Anche quando mi trovo a lavorare alle pagelle settimanali in realtà dedico almeno 3 ascolti ad ogni brano e qualcuno, su cui sono confuso, addirittura un quarto. Solo in questo modo, a mio giudizio s’intenda, credo di riuscire ad essere quanto più onesto sulla valutazione; non c’è pancia, non c’è simpatia verso questo o quell’altro artista, ne tantomeno antipatia o preclusione. Viene fuori li una mia possibile onestà intellettuale.

Chiaramente i preascolti non ti donano tempo ed i brani, quest’anno ben 28, vengono fatti girare in due gruppi da 14 uno dietro l’altro. I testi poi, vengono consegnati e ritirati appena finito l’ascolto. Va da se che tempo per ragionare non è che ne hai tanto.

Per tanto. E come già per altri Festival capitato, vi chiedo di considerare che si tratti appunto di un solo ascolto e mi riservo, in corso d’opera, nella settimana di messa in onda, la possibilità di variare anche

radicalmente un giudizio.

In questo momento mi sento di dire che mi sono tenuto alquanto basso sui voti alti ( non mi sembra di aver sentito dei capolavori ) ma non ho nemmeno dato delle insufficienze gravissime laddove ho ascoltato un brano che ho trovato modesto.

I grandi nomi che tornano a questo Festival hanno presentato un brano che li dovrebbe far volare in live, sul palco, ma che magari in disco appare con il freno a mano un po’ tirato.

Tra loro c’è poi un artista in particolare che a mio avviso arriva con un brano che ha una problematica di assonanze nelle strofe con qualcosa che già esiste ed un inciso che invece lo porta su quel territorio che tanto avete dimostrato di amare ma che alla lunga trovo un po’ stancante.

C’è la diva dei Sanremo che furono da cui ormai non dovete più aspettarvi il pezzo per le grandi platee perché ormai è altrove e non sembra intenzionata a tornare indietro, così come il discontinuo

cantautore che qui ha scelto una sua piega personale, forse troppo personale per esser pure degli altri.

C’è voglia di ballare con diversi pezzi che faranno alzare la platea dell’Ariston e ci sono dei giovani poco a fuoco, ( tra cui si sente molto l’ombra di Blanco in almeno un paio d’occasioni ) tranne uno che quasi certamente emergerà.

Alcuni artisti avranno bisogno della loro personalità per far emergere il pezzo, altri invece ho paura che, la non particolare capacità di tenere il palco e le note, mandi in difficoltà l’apprezzamento del loro brano.

Questo è il mio preambolo. Quelle che seguono, senza troppi giri di parole, le mie impressioni.

Cliccata in basso su continua per le pagelle ai brani di Sanremo 2023 dopo il pre ascolto.