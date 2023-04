L’estate di gIANMARIA sarà all’insegna di “Disco dance” raccontando la storia di Viola con Francesca Michielin

gIANMARIA Disco dance significato del testo del il nuovo singolo del cantautore che, per la prima volta lancia come singolo un duetto… con Francesca Michielin.

Il cantautore vicentino rivelazione dell’edizione 2021 di X Factor ha iniziato il 2023 con il botto ottenendo la promozione sul campo a big sul palco del Festival di Sanremo dove ha cantato Mostro, canzone che dà il titolo al suo secondo album e che ha conquistato il disco d’oro per le oltre 50.000 ciopie/unità.

A seguire il cantautore ha pubblicato anche l’intenso duetto sulle note di Quello che non c’è degli Afterhours con Manuel Agnelli, collaborazione presentate nella serata dei duetti sul palco dell’Ariston.

Del suo nuovo album disco, un album pop con testi che vanno a pescare nelle due anime di gIANMARIA, quella folle e indecifrabile e quella sensibile ed empatica, abbiamo parlato in questa intervista che trovate a seguire.

gianmaria disco dance significato del brano

Per l’estate l’artista, come già molti colleghi, sceglie di non estrarre uno dei brani del disco come singolo ma lancia invece, dal 28 aprile con Sony Music Italy, Disco dance, brano che lo vede duettare con Francesca Michielin, artista che di recente ha lanciato il suo nuovo disco, Cani sciolti.

Ecco come gIANMARIA parla di Disco dance, fuori per Epic Records / Sony Music Italy, un brano che è la sintesi e il ritornello di un brano energico e riflessivo al tempo stesso – prodotto da Antonio Filippelli, Bias e Gianmarco Manilardi – che descrive con la cassa in quattro il disagio di una ragazza che sente di non aver trovato il suo posto nel mondo.

Ecco come ne parla l’artista:

“DISCO DANCE è un titolo con il quale spero di spiazzare l’ascoltatore. Il brano parla di una ragazza, Viola, alla quale ho fatto impersonificare il mio lato femminile, staccandola completamente da me e facendole prendere vita” – spiega gIANMARIA, presentando Viola, la protagonista della canzone – “Nella mia immaginazione Viola è una ragazza che si accorge di volere andare via da una provincia, ma non coglie la prima occasione per scappare e rimane rinchiusa in un luogo che odia e non le appartiene“.

Riguardo al duetto con Francesca invece afferma:

“Francesca ha dato un bellissimo colore con la sua voce alla canzone. Quando ho scritto il testo, prendendo ispirazione dal luogo in cui sono cresciuto, ho pensato subito a lei che come me viene da una realtà vicina nella provincia di Vicenza“.

Francesca Michielin aggiunge:

“Collaborare con gIANMARIA è stata una bellissima esperienza, attraverso la musica siamo riusciti a scoprire di avere tanti punti in comune. Come me, anche lui viene da una realtà di provincia e questo ci ha permesso di entrare in sintonia da subito. ‘Disco dance’ è un brano che affronta temi attuali e che sento vicini come la paura di non riuscire a trovare il proprio posto nel mondo o di non riuscire a cogliere l’attimo, l’occasione per scappare da ciò che ci fa sentire stretti“.

Dal 13 maggio il cantautore sarà in tour. Questo il calendario:

13 Maggio 2023 – 21:00 Teramo – Pin Up (Data zero) MUOVA DATA

15 Maggio 2023 – 21:00 Bologna – Estragon

18 Maggio 2023 – 21:00 Milano – Fabrique

21 Maggio 2023 – 21:00 Torino – Teatro Concordia

22 Maggio 2023 – 21:00 Padova- Hall

25 Maggio 2023 – 21:00 Roma – Largo Venue SOLD OUT

26 Maggio 2023 – 21:00 Roma – Largo Venue







gianmaria Disco dance testo e audio

È arrivato un altro sabato

mentre tutti gli altri ballano

Viola sta nella sua stanza e continua a guardare il soffitto

Testo completo in arrivo