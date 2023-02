Francesca Michielin videointervista su Cani Sciolti: “Sono stata un cane sciolto in questo disco in modo particolare”

Francesca Michielin sta per tornare. La data da segnarsi a calendario per i suoi fan è il 24 febbraio, giorno di uscita del nuovo progetto discografico Cani Sciolti.

Il disco (pubblicato per Columbia Records/Sony Music Italy) rappresenta un nuovo step nella carriera dell’artista, che ha prima di tutto scelto di occuparsi di questo suo nuovo progetto davvero a 360°, scrivendo i testi di ogni singolo brano, producendoli e occupandosi anche degli arrangiamenti.

Il signifcato di Cani Sciolti

Cani Sciolti è il racconto di personalità controcorrente, che non si vogliono per forza di cose adattare al mainstream. Come specchio di questo tipo di approccio al mondo, a tratti un po’ aggressivo (come l’intro del singolo Occhi grandi grandi) ci sono le sonorità dal sapore grunk e rock, ispirate ai grandi idoli dell’artista veneta, come i Red Hot Chili Peppers o i Rage Against the machine).

Ma nel disco non c’è solo aggressività, c’è infatti anche tanta dolcezza. In D. punto, per esempio, l’artista si apre per la prima volta parlando di una storia d’amore vissuta in prima persona. Anche in Verbena si assaporano sonorità più dolci e romantiche, seppure una grossa parte del disco sia incentrato anche sul rapporto fra città e provincia, com’è per esempio nel caso di padova può ucciderti più di milano.

L’intervista

All Music Italia ha avuto l’occasione di chiacchierare con l’artista in occasione di un incontro a Milano tenutosi qualche ora fa. Insieme a lei abbiamo parlato non solo del nuovo disco ma anche del ruolo della donna nell’industria discografica italiana oggi, tema a lei molto caro, oltre che del suo imminente tour. Qui sotto potete recuperare la nostra intervista esclusiva.

La tracklist di Cani Sciolti di Francesca Michielin

occhi grandi grandi un bosco padova può ucciderti più di milano ghetto perfetto quello che ancora non c’è piccola città bonsoir verbena carmen non sono io la tua solitudine claudia d. punto

Credits foto di copertina: Alessandro Treves