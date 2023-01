Francesca Michielin svela la tracklist del nuovo disco, “Cani sciolti”

Francesca Michielin Cani sciolti è il nuovo album in uscita il 24 febbraio. La cantautrice ha svelato la tracklist del progetto che sarà composto da 12 brani. Nel frattempo si aggiungono nuove dati nel tour nei teatri che sta già registrando numerosi sold-out.

Cani Sciolti uscirà Columbia Records/Sony Music Italy alla vigilia del compleanno di Francesca e viene descritto come un intenso viaggio cantautorale composto da 12 tracce – 10 inediti in aggiunta ai singoli già editi (bonsoir e occhi grandi grandi) in cui ha partecipato in prima persona alle fasi di scrittura, realizzazione e produzione, curandone ogni singolo particolare.

Il disco è già disponibile in pre-save digitale, e in pre-order nei formati LP nero, CD digifile e LP verde (in esclusiva per IBS-Feltrinelli).

Francesca michielin CANI SCIOLTI – TRACKLIST

Ecco a seguire i titoli delle canzoni che saranno contenuti nel nuovo album:

occhi grandi grandi un bosco padova può ucciderti più di milano ghetto perfetto quello che ancora non c’è piccola città bonsoir verbena carmen non sono io la tua solitudine claudia d. punto

BONSOIR! MICHIELIN10 A TEATRO – CALENDARIO

I biglietti per le nuove date saranno disponibili dalle ore 11:00 di mercoledì 1 febbraio.

Mercoledì 22 febbraio 2023 || DATA ZERO Bassano del Grappa (VI) @ Teatro Remondini – SOLD OUT

Giovedì 23 febbraio 2023 || DATA ZERO Bassano del Grappa (VI) @ Teatro Remondini – SOLD OUT

Sabato 25 febbraio 2023 || Pordenone @ Auditorium Concordia – SOLD OUT

Domenica 26 febbraio 2023 || Trento @ Auditorium Santa Chiara – SOLD OUT

Mercoledì 1 marzo 2023 || Roma @ Sala Petrassi – Auditorium Parco della Musica – SOLD OUT

Giovedì 2 marzo 2023 || Roma @ Sala Petrassi – Auditorium Parco della Musica

Sabato 4 marzo 2023 || Cagliari @ Teatro Doglio

Martedì 7 marzo 2023 || Firenze @ Teatro Puccini

Mercoledì 8 marzo 2023 || Livorno @ Teatro Goldoni

Sabato 11 marzo 2023 || Fermo @ Teatro Dell’Aquila

Sabato 18 marzo 2023 || Mantova @ Teatro Sociale

Lunedì 20 marzo 2023 || Milano @ Teatro Lirico “Giorgio Gaber” – SOLD OUT

Martedì 21 marzo 2023 || Milano @ Teatro Lirico “Giorgio Gaber”

Giovedì 23 marzo 2023 || Torino @ Teatro Colosseo

Giovedì 30 marzo 2023 || Lecce @ Teatro Politeama Greco

Martedì 4 aprile 2023 || Ferrara @ Teatro Nuovo – NUOVA DATA

Mercoledì 5 aprile 2023 || Bologna @ Teatro Celebrazioni – SOLD OUT

Giovedì 13 aprile 2023 || Palermo @ Teatro Al Massimo

Venerdì 14 aprile 2023 || Catania @ Teatro Ambasciatori

Martedì 18 aprile 2023 || Padova @ Teatro Verdi – NUOVA DATA

Sabato 22 aprile 2022 || Napoli @ Teatro Bellini

