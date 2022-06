Francesca Michielin annuncia il singolo bonsoir, primo tassello di una nuova fase artistica, e il tour

Francesca Michielin bonsoir significato del testo del nuovo singolo della cantautrice, prossima conduttrice di X Factor, che segna l’inizio di una vera e propria nuova fase artistica nella sua carriera.

Il singolo bonsoir arriverà venerdì 1 luglio su tutte le piattaforme digitali e in radio per Columbia Records/Sony Music Italy, ed è già disponibile in presave e preadd.

Francesca Michielin bonsoir significato del brano

bonsoir, con la produzione di Dorado Inc. (team capitanato da Dario Faini), è il frutto di un lungo e elaborato processo di creazione, un vero e proprio comeback a tutto ritmo. Il brano ruota attorno al concetto di panta rei, tutto scorre, “come il fiume di cui parlo nel testo, che ricorda quello vicino a cui sono nata” – racconta la cantautrice.

Il pezzo è un pop sound su cui sognare, un gioco di allitterazioni, intrecci di immagini e dettagli evocativi, capace di trasportarci in un battere d’ali dai suggestivi landscape di Mont Saint Michel alle viuzze animate di Napoli, invogliando dal primo ascolto a perdersi spensierati tra i vicoli illuminati dal sole al tramonto in piena estate.

Àncora che diventa ancòra è il ponte che unisce il tema dell’acqua al cuore comunicativo del testo, colonna portante del messaggio di Francesca Michielin: “L”àncora’ è la sicurezza di restare saldi alle radici e quindi fedeli a un modello safe. Tutto questo si trasforma, evolve e diventa ‘ancòra’: sono dieci anni che realizzo i miei sogni e vivo la mia vita con un fiume che mi scorre dentro, alzo il volume, di nuovo, e mi sento come un vulcano“.

Il 2022 è un anno ricco di soddisfazioni per Francesca che, con la sua musica, ha conquista anche il mondo del cinema ottenendo la nomination ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento 2022 nella categoria “Miglior canzone originale” con il brano Nei tuoi occhi, dalla colonna sonora del film Marylin ha gli occhi neri con Miriam Leone e Stefano Accorsi.

Annunciato oggi anche il tour bonsoir! – Michielin10 a teatro, dodici date in partenza il 25 febbraio 2023, nel giorno del suo compleanno, tra alcuni dei più storici e magici palchi d’Italia.

Il brano è il primo tassello di un nuovo inedito progetto discografico per festeggiare al meglio i dieci anni di carriera dalla vittoria sul palco di X Factor dove – dopo la pubblicazione del suo primo romanzo Il cuore è un organo per Mondadori, e la guida di Effetto Terra (Sky Nature) – la ritroviamo adesso in un’altra veste: quella di conduttrice.

Queste le date del tour prodotto da Vivo Concerti:

25 febbraio 2023 PORDENONE – Auditorium Concordia

26 febbraio 2023 TRENTO – Auditorium Santa Chiara

1 marzo 2023 ROMA – Sala Petrassi

Auditorium Parco della Musica

7 marzo 2023 FIRENZE – Teatro Puccini

11 marzo 2023 FERMO – Teatro Dell’Aquila

18 marzo 2023 MANTOVA – Teatro Sociale

20 marzo 2023 MILANO – Teatro Lirico “Giorgio Gaber”

23 marzo 2023 TORINO – Teatro Colosseo

31 marzo 2023 LECCE – Teatro Politeama Greco

5 aprile 2023 BOLOGNA – Teatro Celebrazioni

13 aprile 2023 PALERMO – Teatro Al Massimo

14 aprile 2023 CATANIA – Teatro Ambasciatori

I biglietti sono disponibili dalle ore 12:00 di mercoledì 29 giugno su www.vivoconcerti.com e dalle ore 11:00 di lunedì 4 luglio nei punti vendita autorizzati.

Francesca Michielin bonsoir testo e audio

In arrivo venerdì 1 luglio