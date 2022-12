Sanremo 2023: gIANMARIA in gara al Festival con Mostro

Sanremo 2023 gIANMARIA Mostro testo e significato del brano che vede il debutto al Festival di Sanremo del giovane artista vicentino.

Fallirò è il titolo del primo disco di gIANMARIA, secondo classificato (ma vincitore morale, va detto) a X Factor 15. Ma il cantautore, capace di unire due anime, quella di chi sa raccontare le storie degli altri con una maturità impressionante (vedi I suicidi e I Bambini) e al tempo stesso dare vita a brani che raccontano alla perfezione la sua generazione, come La città che odi presentata in gara a Sanremo giovani 2022.

E gIANMARIA in questo anno ha fatto tutto tranne che fallire Ha pubblicato singolo efficaci, partecipato live ai più importanti Festival italiani ed ora arriva sul palco del Festival di Sanremo 2023 da “big” grazie alla promozione sul campo.

L’ALBUM

L’album Fallirò è uscito a gennaio 2022 ma negli ultimi mesi gIANMARIA si è messo al lavoro notte e giorno in studio per comporre e registrare i brani del suo secondo album in uscita in concomitanza con il Festival.

Sanremo 2023 gianmaria Mostro significato e autori del brano

Sanremo 2023 gianmaria Mostro testo

In arrivo prossimamente