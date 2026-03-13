Gaetano Moragas torna con “Non ho segreti”, una ballad pop sull’amore come rifugio dal rumore del mondo

Gaetano Moragas torna con un nuovo singolo. Da venerdì 13 marzo è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali Non ho segreti, una ballad pop che mette al centro autenticità e connessione umana in un mondo sempre più veloce e rumoroso.

Il brano nasce da un bisogno di verità e di relazione: in un tempo in cui la perfezione sembra imposta e le relazioni rischiano di diventare superficiali, l’artista sceglie di raccontare l’amore come un punto fermo capace di proteggerci dal caos che ci circonda.

Gaetano Moragas – Non ho segreti

Scritto da Maurizio Bernacchia, con la musica di Patrizio Baù e la produzione di ORPH3US (Matteo Passarelli), Non ho segreti nasce da una collaborazione che punta a costruire una dimensione sonora essenziale, dove anche il silenzio diventa parte del racconto.

Il brano racconta l’amore come una forma di resistenza emotiva. Non una fuga dalla realtà, ma la ricerca di quel punto fermo che permette di affrontare l’instabilità del presente senza perdere il contatto con ciò che conta davvero.

“Ho usato l’immagine dell’universo perché tra due persone che si scelgono davvero c’è sempre qualcosa di immenso da esplorare. Le stelle nel brano rappresentano quello che non sappiamo spiegare, ma che ci fa sentire finalmente al posto giusto. È un invito a non aver paura di mostrarsi per ciò che si è, perché è solo in quella nudità emotiva che ci si può realmente incontrare.”, racconta Gaetano Moragas.

Il videoclip

Non ho segreti è accompagnato anche da un videoclip che vede Gaetano Moragas immerso nella natura mentre osserva il cielo alla ricerca di segnali. Le immagini traducono visivamente il desiderio di allontanarsi dal caos metropolitano per ritrovare un contatto più autentico con sé stessi.

La natura diventa così lo specchio di un’interiorità che cerca un nuovo equilibrio, dove il silenzio e l’osservazione diventano strumenti per comprendere meglio le proprie emozioni.

“Mi piace pensare all’amore come a una luce che entra, non come a qualcosa da inseguire. Deve essere un respiro profondo che ci permette di affrontare tutto il resto con occhi diversi e un cuore più leggero.”, aggiunge l’artista.

Chi è Gaetano Moragas

Gaetano Moragas, classe 1998, è un cantante pop italiano milanese d’adozione. La sua identità sonora fonde pop contemporaneo con influenze R&B e soul, accompagnata da una voce calda e da una forte presenza scenica.

Nel 2015 frequenta il CET di Mogol e si esibisce con Roberto Vecchioni sulle note di Chiamami ancora amore. Nel 2017 duetta con Laura Pausini in Dove resto solo io e nella versione spagnola Donde quedo solo yo al Palafiera di Rimini.

Da quell’esperienza nasce una collaborazione che lo porta a registrare i cori di Nuevo, brano incluso nell’album multiplatino Fatti sentire / Hazte Sentir, distribuito in tutto il mondo da Warner Music e vincitore di un Latin Grammy come Miglior Album Pop Latino.

Finalista ad Area Sanremo 2020, nel 2021 vince il concorso nazionale CampusBand con l’inedito Sullo sfondo, premiato da Mario Lavezzi e Franco Mussida.

Nel 2023 scrive e interpreta Storie fragili, brano che lo porta tra i vincitori del contest Back to Talent di J-Ax e tra i vincitori del Festival Musica Bella, dedicato a Gianni Bella.

Il 21 ottobre 2025 apre al Fabrique di Milano l’unica data italiana del tour di Calum Scott, scelto personalmente dall’artista britannico per introdurre il concerto.

A dicembre 2025 pubblica La mia macchina del tempo, brano dedicato alla nonna scomparsa.

Non ho segreti rappresenta ora un nuovo tassello del suo percorso artistico e anticipa i prossimi progetti in arrivo.