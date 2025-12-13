Gaetano Moragas ci invita a salire a bordo de “La Mia Macchina Del Tempo”

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 12 dicembre, La Mia Macchina Del Tempo è il nuovo singolo di Gaetano Moragas, che lo scorso 21 ottobre si è esibito sul palco del Fabrique di Milano come opening act del concerto di Calum Scott (ne abbiamo parlato qui).

Scritto da Maurizio Bernacchia e Patrizio Baù, il brano è una pop ballad intensa, guidata dal pianoforte, nata dal bisogno di aprire il cassetto dei ricordi, abbracciare il passato e portarlo con noi nel futuro.

Di fatto, La Mia Macchina Del Tempo parla di gratitudine, di piccole nuove consapevolezze e del desiderio che, almeno una volta nella vita, ognuno di noi ha espresso: poter tornare indietro nel tempo per cambiare qualcosa o poter dire addio a qualcuno.

“Il tempo – a volte – scappa, cura o ferisce. In questo brano ho cercato di stringerlo tra le mani e trasformarlo in un abbraccio che arriva dove non arrivano le parole.

Questo brano è arrivato in un momento in cui avevo bisogno di ascoltarmi davvero. Non l’ho cercato, è venuto lui da me. E da allora non me lo sono più tolto di dosso.

Il 2025 mi ha dato tanto, ma mi ha tolto altrettanto. Ho imparato ad accarezzare le mie fragilità, invece di combatterle, e da lì è iniziata la mia vera rinascita: emotiva, fisica e artistica“, ha spiegato Gaetano a proposito del brano.

Poi, ha aggiunto: “Questa canzone nasce dal desiderio universale di poter tornare indietro anche solo per un’ora. Per chiedere scusa, per dire ‘ti amo’, per ringraziare qualcuno o, semplicemente, per tenere la mano di chi non c’è più”.

Ed ecco che “quando canto il ritornello (‘Ora che non ci sei, la vita non è più come la vorrei’) penso a mia nonna, che ho perso improvvisamente a febbraio. Anche se viveva lontano, era sempre presente nella mia vita e questa canzone è il mio modo di dirle addio, di abbracciarla un’ultima volta attraverso la musica”.

GAETANO MORAGAS, “LA MIA MACCHINA DEL TEMPO”: TESTO

Se potessi avere la mia macchina del tempo

io vorrei tornare a quel momento

quando ti ho colpito dritto al cuore

con le mie parole che ho scolpito nel cemento

potrei cancellare adesso quell’errore

Ora che non ci sei

la vita non è più come la vorrei

la tua ferita dentro sanguinerà

non è guarita mai e non guarirà

ma ti amo

e se avessi un’ora

dimostrartelo saprei

ancora

che so amarti ma coi miei limiti,

che so darti il bello nascosto in me

Se potessi avere la mia macchina del tempo

io vorrei tornare a quel momento

quando mi hai spogliato piano il cuore

e fatto quell’amore che sa rallentare il tempo

dare ancora senso al nostro giuramento

Ora che non ci sei

la vita non è più come la vorrei

la tua ferita dentro mi brucerà

non è guarita mai è la verità

ma ti amo

e se avessi un’ora

dimostrartelo saprei

ancora

che voglio solo te ora più che mai

Io saprei

darti il cielo oltre le nuvole

dove noi

ci promettemmo l’infinito

Io non posso rinunciare

mai

a te

perché

tu sei dentro me

indelebile

cicatrice

ma se avessi un’ora

io felice ti farei

ancora

voglio amarti ma coi miei limiti

voglio darti il bello nascosto in me

Se potessi avere la mia macchina del tempo

cambierei il finale per tornare qui con te