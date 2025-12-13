13 Dicembre 2025
di
Lorenza Ferraro
News
Condividi su:
13 Dicembre 2025

Gaetano Moragas ci invita a salire a bordo de “La Mia Macchina Del Tempo”

Il brano è un viaggio emotivo tra ricordi e rimpianti: "Ho imparato ad accarezzare le mie fragilità, invece di combatterle"

News di Lorenza Ferraro
Condividi su:

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 12 dicembre, La Mia Macchina Del Tempo è il nuovo singolo di Gaetano Moragas, che lo scorso 21 ottobre si è esibito sul palco del Fabrique di Milano come opening act del concerto di Calum Scott (ne abbiamo parlato qui).

Scritto da Maurizio Bernacchia e Patrizio Baù, il brano è una pop ballad intensa, guidata dal pianoforte, nata dal bisogno di aprire il cassetto dei ricordi, abbracciare il passato e portarlo con noi nel futuro.

Di fatto, La Mia Macchina Del Tempo parla di gratitudine, di piccole nuove consapevolezze e del desiderio che, almeno una volta nella vita, ognuno di noi ha espresso: poter tornare indietro nel tempo per cambiare qualcosa o poter dire addio a qualcuno.

Il tempo – a volte – scappa, cura o ferisce. In questo brano ho cercato di stringerlo tra le mani e trasformarlo in un abbraccio che arriva dove non arrivano le parole.

Questo brano è arrivato in un momento in cui avevo bisogno di ascoltarmi davvero. Non l’ho cercato, è venuto lui da me. E da allora non me lo sono più tolto di dosso.

Il 2025 mi ha dato tanto, ma mi ha tolto altrettanto. Ho imparato ad accarezzare le mie fragilità, invece di combatterle, e da lì è iniziata la mia vera rinascita: emotiva, fisica e artistica“, ha spiegato Gaetano a proposito del brano.

Poi, ha aggiunto: “Questa canzone nasce dal desiderio universale di poter tornare indietro anche solo per un’ora. Per chiedere scusa, per dire ‘ti amo’, per ringraziare qualcuno o, semplicemente, per tenere la mano di chi non c’è più”.

Ed ecco che “quando canto il ritornello (‘Ora che non ci sei, la vita non è più come la vorrei’) penso a mia nonna, che ho perso improvvisamente a febbraio. Anche se viveva lontano, era sempre presente nella mia vita e questa canzone è il mio modo di dirle addio, di abbracciarla un’ultima volta attraverso la musica”.

Gaetano Moragas cover La Mia Macchina Del Tempo

GAETANO MORAGAS, “LA MIA MACCHINA DEL TEMPO”: TESTO

Se potessi avere la mia macchina del tempo
io vorrei tornare a quel momento
quando ti ho colpito dritto al cuore
con le mie parole che ho scolpito nel cemento
potrei cancellare adesso quell’errore

Ora che non ci sei
la vita non è più come la vorrei
la tua ferita dentro sanguinerà
non è guarita mai e non guarirà
ma ti amo
e se avessi un’ora
dimostrartelo saprei
ancora
che so amarti ma coi miei limiti,
che so darti il bello nascosto in me

Se potessi avere la mia macchina del tempo
io vorrei tornare a quel momento
quando mi hai spogliato piano il cuore
e fatto quell’amore che sa rallentare il tempo
dare ancora senso al nostro giuramento

Ora che non ci sei
la vita non è più come la vorrei
la tua ferita dentro mi brucerà
non è guarita mai è la verità
ma ti amo
e se avessi un’ora
dimostrartelo saprei
ancora
che voglio solo te ora più che mai

Io saprei
darti il cielo oltre le nuvole
dove noi
ci promettemmo l’infinito

Io non posso rinunciare
mai
a te
perché
tu sei dentro me
indelebile
cicatrice
ma se avessi un’ora
io felice ti farei
ancora
voglio amarti ma coi miei limiti
voglio darti il bello nascosto in me

Se potessi avere la mia macchina del tempo
cambierei il finale per tornare qui con te

All Music Italia

Articoli più letti

Pagelle nuovi singoli italiani 12 dicembre 2025 1

Pagelle nuovi singoli 12 dicembre: Luk3 e Jacopo Sol da Amici, una scarica di indie e... Mia Martini
Finalisti di Area Sanremo 2025 selezionati dalla Commissione Rai 2

Area Sanremo 2025: scelti i 22 finalisti. Tra loro Albe, Mazzariello, Matteo Alieno, Enula e Tomasi
Scelti I dieci vincitori di Area Sanremo 2025 3

Area Sanremo 2025: scelti i dieci vincitori, da Albe a Tomasi. Tra loro i due che andranno al Festival
Ultimo e Mariah Carey guidano la classifica FIMI della settimana 50 del 2025 4

Classifiche FIMI 50: Ultimo sfida ogni legge discografica e debutta primo con il nuovo disco live, il secondo dell'anno
album italiani in uscita 2025 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Damiano David The First Time testo significato traduzione 6

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
New Music Friday 12 dicembre: singoli più attesi settimana 50/2025 7

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 12 dicembre 2025
Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 8

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta
Caterina Lumina approda ad Amici 25 con "Rose e Rovi" 9

Caterina Lumina entra ad Amici 25 con "Rose e Rovi". La sua storia: dalla Spagna alla collaborazione con heysimo
Amici 2025: anticipazioni della puntata del 14 dicembre con giudici Orietta Berti e Michele Bravi. 10

Amici 2025: le anticipazioni del 14 dicembre con giudici Orietta Berti e Michele Bravi

Cerca su A.M.I.