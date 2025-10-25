25 Ottobre 2025
di
Lorenza Ferraro
25 Ottobre 2025

Gaetano Moragas, dopo l’opening act di Calum Scott arriva “La Mia Macchina Del Tempo”

In uscita a dicembre, il brano è una dolce dedica alla nonna dell'artista, scomparsa lo scorso febbraio

News di Lorenza Ferraro
Gaetano Moragas opening Act Calum Scott
Gaetano Moragas: l’opening act di Calum Scott e il nuovo singolo La Mia Macchina Del Tempo.

Lo scorso 21 ottobre Gaetano Moragas ha aperto l’unica data italiana del The Avenoir Tour di Calum Scott al Fabrique di Milano e, sebbene siano già passati alcuni giorni, l’emozione è ancora palpabile.

Di fatto, non capita tutti i giorni di essere scelti da un artista internazionale multiplatino che vanta oltre 10 miliardi di streaming globali.

GAETANO MORAGAS OPENING ACT DI CALUM SCOTT

Sul palco del Fabrique di Milano Gaetano Moragas ha portato un mini-live della durata di circa venti minuti, durante il quale ha interpretato La Cura Per Me di Giorgia e altri brani di artisti che ama, per poi presentare anche alcuni suoi inediti, tra i quali spicca il nuovo singolo La Mia Macchina Del Tempo, che uscirà su tutte le principali piattaforme di streaming e download a dicembre.

Durante il mio opening show al concerto di Calum Scott ho sentito tutto: il calore del pubblico, l’energia del palco e la gentilezza di un artista che, nonostante il successo, resta autentico. Calum era lì mentre cantavo: ballava, cantava con me e mi filmava con il suo cellulare. Incredibile!”, ha scritto Gaetano sui social, a corredo di un vero e proprio vlog che racconta la giornata di martedì 21 ottobre.

 

GAETANO MORAGAS PRESENTA “LA MIA MACCHINA DEL TEMPO”

La Mia Macchina Del Tempo è una canzone che mi è arrivata quasi per casa un po’ di tempo fa e, da allora, non sono più riuscito a levarmela di dosso”, ha dichiarato l’artista a proposito del nuovo singolo, in uscita a dicembre.

Poi, ha aggiunto: “La sento sotto la pelle e ogni volta che la canto mi emoziono come la prima”.

Ma, di cosa parla il brano? La Mia Macchina Del Tempo mette in musica un desiderio che, almeno una volta nella vita, ognuno di noi ha espresso: poter tornare indietro nel tempo per cambiare qualcosa o poter dire addio a qualcuno.

E, a questo proposito, Gaetano ha raccontato: “Quando canto questo brano, penso a mia nonna, che ho perso improvvisamente a febbraio. Viveva lontano da me, in un’altra città, ma era sempre presente. Mi seguiva sui social e ogni mattina, mentre prendeva il caffè al bar con le sue amiche, parlava di me con orgoglio.

Portarla sul palco del Fabrique, per la prima volta, è stato un momento intenso, quasi difficile da gestire, ma vedere il pubblico emozionarsi con me è stata una delle sensazioni più belle che io abbia mai provato“.

TESTO DEL BRANO

Se potessi avere la mia macchina del tempo
io vorrei tornare a quel momento
quando ti ho colpito dritto al cuore
con le mie parole che ho scolpito nel cemento
potrei cancellare adesso quell’errore

Ora che non ci sei
la vita non è più come la vorrei
la tua ferita dentro sanguinerà
non è guarita mai e non guarirà
ma ti amo
e se avessi un’ora
dimostrartelo saprei
ancora
che so amarti ma coi miei limiti,
che so darti il bello nascosto in me

Se potessi avere la mia macchina del tempo
io vorrei tornare a quel momento
quando mi hai spogliato piano il cuore
e fatto quell’amore che sa rallentare il tempo
dare ancora senso al nostro giuramento

Ora che non ci sei
la vita non è più come la vorrei
la tua ferita dentro mi brucerà
non è guarita mai è la verità
ma ti amo
e se avessi un’ora
dimostrartelo saprei
ancora
che voglio solo te ora più che mai

Io saprei
darti il cielo oltre le nuvole
dove noi
ci promettemmo l’infinito

Io non posso rinunciare
mai
a te
perché
tu sei dentro me
indelebile
cicatrice
ma se avessi un’ora
io felice ti farei
ancora
voglio amarti ma coi miei limiti
voglio darti il bello nascosto in me

Se potessi avere la mia macchina del tempo
cambierei il finale per tornare qui con te

