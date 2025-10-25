Gaetano Moragas, dopo l’opening act di Calum Scott arriva “La Mia Macchina Del Tempo”

Gaetano Moragas: l’opening act di Calum Scott e il nuovo singolo La Mia Macchina Del Tempo.

Lo scorso 21 ottobre Gaetano Moragas ha aperto l’unica data italiana del The Avenoir Tour di Calum Scott al Fabrique di Milano e, sebbene siano già passati alcuni giorni, l’emozione è ancora palpabile.

Di fatto, non capita tutti i giorni di essere scelti da un artista internazionale multiplatino che vanta oltre 10 miliardi di streaming globali.

GAETANO MORAGAS OPENING ACT DI CALUM SCOTT

Sul palco del Fabrique di Milano Gaetano Moragas ha portato un mini-live della durata di circa venti minuti, durante il quale ha interpretato La Cura Per Me di Giorgia e altri brani di artisti che ama, per poi presentare anche alcuni suoi inediti, tra i quali spicca il nuovo singolo La Mia Macchina Del Tempo, che uscirà su tutte le principali piattaforme di streaming e download a dicembre.

“Durante il mio opening show al concerto di Calum Scott ho sentito tutto: il calore del pubblico, l’energia del palco e la gentilezza di un artista che, nonostante il successo, resta autentico. Calum era lì mentre cantavo: ballava, cantava con me e mi filmava con il suo cellulare. Incredibile!”, ha scritto Gaetano sui social, a corredo di un vero e proprio vlog che racconta la giornata di martedì 21 ottobre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gaetano Moragas (@gaetanomoragas_)

GAETANO MORAGAS PRESENTA “LA MIA MACCHINA DEL TEMPO”

“La Mia Macchina Del Tempo è una canzone che mi è arrivata quasi per casa un po’ di tempo fa e, da allora, non sono più riuscito a levarmela di dosso”, ha dichiarato l’artista a proposito del nuovo singolo, in uscita a dicembre.

Poi, ha aggiunto: “La sento sotto la pelle e ogni volta che la canto mi emoziono come la prima”.

Ma, di cosa parla il brano? La Mia Macchina Del Tempo mette in musica un desiderio che, almeno una volta nella vita, ognuno di noi ha espresso: poter tornare indietro nel tempo per cambiare qualcosa o poter dire addio a qualcuno.

E, a questo proposito, Gaetano ha raccontato: “Quando canto questo brano, penso a mia nonna, che ho perso improvvisamente a febbraio. Viveva lontano da me, in un’altra città, ma era sempre presente. Mi seguiva sui social e ogni mattina, mentre prendeva il caffè al bar con le sue amiche, parlava di me con orgoglio.

Portarla sul palco del Fabrique, per la prima volta, è stato un momento intenso, quasi difficile da gestire, ma vedere il pubblico emozionarsi con me è stata una delle sensazioni più belle che io abbia mai provato“.

TESTO DEL BRANO

Se potessi avere la mia macchina del tempo

io vorrei tornare a quel momento

quando ti ho colpito dritto al cuore

con le mie parole che ho scolpito nel cemento

potrei cancellare adesso quell’errore

Ora che non ci sei

la vita non è più come la vorrei

la tua ferita dentro sanguinerà

non è guarita mai e non guarirà

ma ti amo

e se avessi un’ora

dimostrartelo saprei

ancora

che so amarti ma coi miei limiti,

che so darti il bello nascosto in me

Se potessi avere la mia macchina del tempo

io vorrei tornare a quel momento

quando mi hai spogliato piano il cuore

e fatto quell’amore che sa rallentare il tempo

dare ancora senso al nostro giuramento

Ora che non ci sei

la vita non è più come la vorrei

la tua ferita dentro mi brucerà

non è guarita mai è la verità

ma ti amo

e se avessi un’ora

dimostrartelo saprei

ancora

che voglio solo te ora più che mai

Io saprei

darti il cielo oltre le nuvole

dove noi

ci promettemmo l’infinito

Io non posso rinunciare

mai

a te

perché

tu sei dentro me

indelebile

cicatrice

ma se avessi un’ora

io felice ti farei

ancora

voglio amarti ma coi miei limiti

voglio darti il bello nascosto in me

Se potessi avere la mia macchina del tempo

cambierei il finale per tornare qui con te