Franco126 è pronto a tornare: “Futuri possibili” è il titolo del suo nuovo album

A distanza di quattro anni dal suo ultimo album Multisala certificato disco d’oro, Franco126 ha annunciato l’uscita del nuovo album Futuri possibili (Bomba Dischi / Universal Music Italy) il prossimo venerdì 28 marzo, il terzo della sua carriera. L’annuncio è avvenuto attraverso un particolare video pubblicato sul suo profilo Instagram in collaborazione con Spotify.

L’album è già disponibile per il pre-save cliccando qui, mentre in versione fisica sono presenti diversi formati che sono possibili invece da visionare e acquistare cliccando qui.

Non si hanno molte informazioni, ma attraverso il countdown attivato sul profilo Spotify dell’artista, è possibile notare che le tracce che saranno presenti in Futuri possibili saranno ben 13. I titoli, però, non sono stati al momento svelati.

Negli ultimi tre anni, Franco126 ha collaborato con diversi artisti, Loredana Bertè in Mare malinconia, Marco Mengoni in Un’altra storia e l’ultimo con Asp126 dal titolo Divisi.

FRANCO126, IL TOUR ESTIVO

Pochi mesi fa, inoltre, Franco126 aveva annunciato all’improvviso il suo tour estivo in partenza a giugno 2025. Questo annuncio, rileggendolo oggi, presentava uno spoiler sul titolo dell’album, dato che in basso era presente un sito web fittizio con Futuri possibili.

Di seguito, le date del tour estivo di Franco126:

5.06.25 – Bastia Umbram (PG) – Chroma Festival

6.06.25 – Roma – Auditorium Parco della Musica – Cavea

12.06.25 – Milano – Magnolia

13.06.25 – Firenze – Anfiteatro delle Cascine

14.06.25 – Udine – Castello di Udine

19.06.25 – Caserta – Caserta Summer Fest

20.06.25 – Rende (CS) – Be Alternative Festival

21.06.25 – Molfetta – Eremo Club

27.06.25 – Collegno (TO) – Flowers Festival

28.06.25 – Bologna – BOnsai

24.08.25 – Catania – Villa Bellini

I biglietti sono già disponibili su TicketOne e su www.futuripossibili.com.

