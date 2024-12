Franco126 annuncia a sorpresa le date del suo prossimo tour estivo nel 2025

A sorpresa, Franco126 ha annunciato il tour estivo del 2025, segnando ufficialmente il suo ritorno sui palchi italiani.

Un primissimo annuncio, scoperto da chi frequenta l’enorme mercato della domenica mattina a Porta Portese, tra i quartieri Testaccio e Trastevere di Roma, dato che è stato posizionato un messaggio sibilino sul biglietto di un veggente trovato tra i vinili usati del mercato sopracitato. Il giorno dopo, lunedì 16 dicembre, Franco126 ha ufficialmente annunciato le date del tour 2025.

Franco126 è fermo discograficamente dall’aprile del 2021, mese in cui è uscito il suo ultimo album Multisala che ha debuttato al primo posto nella classifica FIMI/GFK.

Negli anni a venire ha collaborato con diversi artisti, tra cui Loredana Bertè in Mare Malinconia, Marco Mengoni in Un’altra storia e nell’album Cristi e Diavoli – uscito nel 2023 – il primo ufficiale della Lovegang126, storico collettivo rap romani di cui fa parte e in cui figurano anche Ketama126, Asp126, Ugo Borghetti, Pretty Solero, Drone126 e Nino Brown.

FRANCO126, LE DATE DEL TOUR ESTIVO

Di seguito, le date del tour estivo del 2025 di Franco126:

5.06.25 – Bastia Umbram (PG) – Chroma Festival

6.06.25 – Roma – Auditorium Parco della Musica – Cavea

12.06.25 – Milano – Magnolia

13.06.25 – Firenze – Anfiteatro delle Cascine

14.06.25 – Udine – Castello di Udine

19.06.25 – Caserta – Caserta Summer Fest

20.06.25 – Rende (CS) – Be Alternative Festival

21.06.25 – Molfetta – Eremo Club

27.06.25 – Collegno (TO) – Flowers Festival

28.06.25 – Bologna – BOnsai

24.08.25 – Catania – Villa Bellini

I biglietti sono già disponibili su TicketOne e su www.futuripossibili.com.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI