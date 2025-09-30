Francesca Michielin racchiude il suo ultimo anno nell’EP ANIME. Tutti i dettagli sul progetto

Francesca Michielin torna con un nuovo progetto discografico: ANIME, un EP disponibile dal 3 ottobre in digitale per Columbia Records/Sony Music Italy e in formato fisico esclusivamente al merch del live all’Arena di Verona, il 4 ottobre.

Un lavoro importante per la cantautrice che, dopo la chiusura del rapporto lavorativo con LaTarma, chiude un percorso iniziato a febbraio e che la cantautrice stessa definisce un “piccolo album”, carico di intimità e rinascita.

Un EP cucito sulle fragilità e sulla rinascita

ANIME rappresenta un diario personale in musica, un viaggio di introspezione che si riflette nelle imperfezioni della vita quotidiana e nell’essere autenticamente se stessi. Ogni traccia è un tassello di un percorso che la Michielin ha vissuto in prima persona e che ora restituisce al pubblico in una forma intima ma al tempo stesso potente.

A fare da apripista c’è Fango in Paradiso, presentata al Festival di Sanremo 2025: una ballata intensa che racconta la fine di una relazione con immagini nitide e universali. Al brano si affianca FRANCESCA, una dichiarazione di identità e consapevolezza generazionale, tra fragilità e rabbia. Con È NATURALE, realizzata insieme ai Planet Funk, la cantautrice unisce forza e delicatezza in un invito a seguire istinto e cuore, senza farsi intrappolare da pressioni e schemi sociali.

Il cerchio si chiude con una speciale rilettura: Fango in Paradiso (Francesca’s Version), archi e voce, che aggiunge un tocco finale al viaggio emotivo del progetto.

ANIME sarà disponibile anche in versione fisica esclusivamente all’Arena di Verona il 4 ottobre. Chi acquisterà l’EP al banco merchandising riceverà un pass per partecipare al firmacopie che si terrà subito dopo il concerto, presso l’Arcovolo 12 dell’Arena, a partire dalle ore 23:30 (fino a esaurimento scorte).

Le parole di Francesca Michielin

La cantautrice ha raccontato sui social: “Non pensavo sarebbe stato possibile realizzare questa sorpresa per voi, così come non pensavo che quest’anno saremmo riusciti a scrivere un altro finale alla nostra storia. Ma eccoci qua, finalmente posso dirvelo: Fango in Paradiso, FRANCESCA, È NATURALE, un nuovo pezzo che presenterò in anteprima live all’Arena e Fango in Paradiso (Francesca’s version) saranno tutti contenuti qui, dentro ANIME.

Un EP fisico e digitale che chiude un cerchio iniziato a febbraio.

Per ora non voglio aggiungere altro ⏳ ma questo “piccolo album” rappresenta per me un mattoncino per dire a me stessa “datti una pacca sulla spalla, sei arrivata fin qui da sola sulle tue gambe” (anche se all’inizio una era mezza fuori uso lol)”

Un live evento per i suoi 30 anni

L’intensità di ANIME troverà spazio anche sul palco di Tutto in una notte – Live 2025, concerto prodotto da Vivo Concerti che vedrà Francesca per la prima volta protagonista all’Arena di Verona. Un evento speciale in cui la cantautrice, accompagnata da ospiti come Emma, Fedez, Fiorella Mannoia, Carmen Consoli, Dardust, Levante, Irama e molti altri, ripercorrerà i momenti più significativi dei suoi primi trent’anni di vita e carriera.

Foto di Alessandro Porri, Artwork disco Davide Soranzio