Francesca Michielin unisce fragilità e forza nel nuovo singolo “È Naturale” feat Planet Funk

Francesca Michielin: significato del testo del nuovo singolo È Naturale feat Planet Funk.

Disponibile in rotazione radiofonica e in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 19 settembre per Columbia Records / Sony Music Italy, È Naturale è il nuovo singolo di Francesca Michielin, che – dopo averli a lungo ascoltati – collabora per la prima volta con il collettivo internazionale multiplatino Planet Funk, unendo la sua anima rock con le loro sonorità elettroniche.

Scritto e composto dalla stessa Francesca insieme a Federica Abbate, Francesco Catitti, Jacopo Ettorre e i Planet Funk (Dan Black, Alex Neri e Marco Baroni), il brano è stato prodotto da Alex Neri, che ha fuso l’anima rock e viscerale della cantautrice con le sonorità elettroniche del collettivo, dando vita a un mix trascinante di rock ed elettronica.

FRANCESCA MICHIELIN, “È NATURALE”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

“Ho cominciato questo percorso di riaffermazione di me stessa scegliendo di proporre al pubblico i miei lavori più personali ed È NATURALE è una continuazione di questo racconto. Si ritorna alla dimensione dell’infanzia, a quando ascoltavo The Illogical Consequence dei Planet Funk con il lettore cd e sognavo di fare la musicista“, ha raccontato Francesca Michielin a proposito del brano e della collaborazione con il collettivo internazionale.

Poi, ha aggiunto: “È incredibile come crescendo ho ritenuto il fatto di ‘sognare’ come qualcosa per ragazzini, quando invece era il motore di tutto. Ho passato gli ultimi anni ad auto-sabotarmi, insicura di me stessa, perché senza rendermene conto chiedevo agli altri di dirmi come dovevo essere.

E allora ho chiesto alla band (colonna sonora della mia infanzia) di seguirmi in una canzone che ammette che sì, una volta ero più naturale, ma ammettendolo, posso ricominciare ad esserlo ogni giorno di più“.

La cantautrice unisce così fragilità e forza in un brano in cui le strofe in italiano si alternano al ritornello in inglese, rievocando alla memoria tutta una serie di ricordi: dalle sere passate stesi sul marciapiede al suono delle cicale, passando per la nostalgia di quella leggerezza e libertà che era così naturale.

TESTO DEL BRANO

FRANCESCA MICHIELIN, TUTTO IN UNA NOTTE – LIVE 2025

Il nuovo singolo, realizzato in collaborazione con i Planet Funk, arriva a poche settimane da Tutto In Una Notte – Live 2025: lo speciale concerto-evento in programma il 4 ottobre all’Arena di Verona, dove Francesca Michielin debutterà per la prima volta e condividerà con il suo pubblico un’intenso diario live, che ripercorrerà i momenti salienti dei suoi primi 30 anni di vita, metà dei quali vissuti sul palco.

Ad accompagnarla in questa magica notte ci saranno tanti amici e colleghi, tra i quali possiamo già annoverare Bruno Belissimo, Carmen Consoli, Carl Brave, Coma_Cose, Dardust, Emma, Fedez, Fiorella Mannoia, Fudasca, Gaia, Giorgio Poi, Irama, Levante, Margherita Vicario, Maria Antonietta, Max Gazzé, Mecna, Tommaso Paradiso, Tredici Pietro e Vasco Brondi.

Foto di copertina a cura di Alessandro Porri