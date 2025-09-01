Francesca Michielin torna con Quello che ancora non c’è (Im)perfetta Version, colonna sonora del corto presentato a Venezia

Francesca Michielin, reduce da un’estate con il singolo Francesca, torna dando una nuova veste a in suo brano e pubblica Quello che ancora non c’è (Im)perfetta Version, il pezzo è disponibile dalle 16.00 dell’1 settembre su tutte le piattaforme digitali per Columbia Records / Sony Music Italy.

francesca michielin – una nuova versione per quello che ancora non c’è

Il brano, riarrangiato e prodotto dalla stessa Francesca Michielin in una veste cinematografica, è il tema musicale del cortometraggio (Im)perfetta, presentato come Evento Speciale all’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e disponibile da oggi in contemporanea su RaiPlay.

Si tratta di una ballad emozionale in cui la cantautrice racconta il percorso personale che l’ha portata a non avere fretta e a capire che ogni consapevolezza arriva nel momento giusto.

Un cammino che si riflette nella storia della protagonista del corto, una diciannovenne che, dopo un episodio spiacevole vissuto sui social, riesce a riconnettersi con sé stessa. La musica contribuisce così a dare profondità e intensità al messaggio del film, prodotto da One More Pictures con Rai Cinema, che invita a riflettere su un futuro digitale ma al tempo stesso umano.

si avvicina il debutto all’Arena di Verona

Il ritorno musicale si inserisce in un periodo di attesa importante per Francesca Michielin. La cantautrice infatti, il prossimo 4 ottobre, sarà protagonista di uno speciale concerto che segnerà il suo debutto all’iconica Arena di Verona con michielin30 – tutto in una notte.

Sul palco con lei tanti ospiti: Bruno Belissimo, Carmen Consoli, Carl Brave, Coma_Cose, Dardust, Emma, Fedez, Fiorella Mannoia, Fudasca, Gaia, Giorgio Poi, Irama, Levante, Margherita Vicario, Maria Antonietta, Max Gazzé, Mecna, Tommaso Paradiso, Tredici Pietro e Vasco Brondi.

I biglietti per michielin30 – tutto in una notte sono disponibili al link qui sotto.





Foto di copertina di Roberto Graziano Moro

