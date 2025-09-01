1 Settembre 2025
di
Redazione
News
Condividi su:
1 Settembre 2025

Francesca Michielin torna con Quello che ancora non c’è (Im)perfetta Version, colonna sonora del corto presentato a Venezia

Un brano riarrangiato in chiave cinematografica che diventa colonna sonora del corto (Im)perfetta

News di Redazione
Francesca Michielin presenta Quello che ancora non c’è (Im)perfetta Version e debutta all’Arena di Verona
Condividi su:

Francesca Michielin, reduce da un’estate con il singolo Francesca, torna dando una nuova veste a in suo brano e pubblica Quello che ancora non c’è (Im)perfetta Version, il pezzo è disponibile dalle 16.00 dell’1 settembre su tutte le piattaforme digitali per Columbia Records / Sony Music Italy.

francesca michielin – una nuova versione per quello che ancora non c’è

Il brano, riarrangiato e prodotto dalla stessa Francesca Michielin in una veste cinematografica, è il tema musicale del cortometraggio (Im)perfetta, presentato come Evento Speciale all’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e disponibile da oggi in contemporanea su RaiPlay.

Si tratta di una ballad emozionale in cui la cantautrice racconta il percorso personale che l’ha portata a non avere fretta e a capire che ogni consapevolezza arriva nel momento giusto.

Un cammino che si riflette nella storia della protagonista del corto, una diciannovenne che, dopo un episodio spiacevole vissuto sui social, riesce a riconnettersi con sé stessa. La musica contribuisce così a dare profondità e intensità al messaggio del film, prodotto da One More Pictures con Rai Cinema, che invita a riflettere su un futuro digitale ma al tempo stesso umano.

Francesca Michielin Im(perfetta) copertina

si avvicina il debutto all’Arena di Verona

Il ritorno musicale si inserisce in un periodo di attesa importante per Francesca Michielin. La cantautrice infatti, il prossimo 4 ottobre, sarà protagonista di uno speciale concerto che segnerà il suo debutto all’iconica Arena di Verona con michielin30 – tutto in una notte.

Sul palco con lei tanti ospiti: Bruno Belissimo, Carmen Consoli, Carl Brave, Coma_Cose, Dardust, Emma, Fedez, Fiorella Mannoia, Fudasca, Gaia, Giorgio Poi, Irama, Levante, Margherita Vicario, Maria Antonietta, Max Gazzé, Mecna, Tommaso Paradiso, Tredici Pietro e Vasco Brondi.

I biglietti per michielin30 – tutto in una notte sono disponibili al link qui sotto.

Foto di copertina di Roberto Graziano Moro

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Irama ed Elodie, Francesco Gabbani, Andrea Laszlo De Simone e Rondodasosa nella cover delle pagelle del 29 agosto 2025 1

Pagelle nuovi singoli 29 agosto 2025: Irama Elodie coppia d'assi, Gaia e Gabbani molto bene, i trapper incommentabili
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Samira Lui canta la sigla della Ruota della Fortuna 2025 scritta da Margherita Vicario 3

La Ruota della Fortuna: la sigla di Samira Lui nasconde un brano di attualità di Margherita Vicario
Francesco Gabbani Dalla mia parte – Nuovo singolo 2025, testo e significato 4

“Dalla mia parte" è il nuovo singolo di Francesco Gabbani: un amore che resta, anche quando fa male
Andrea Laszlo De Simone in una foto promozionale per il singolo Quando 5

“Quando” è il nuovo singolo di Andrea Laszlo De Simone: una serenata alle contraddizioni dell’amore
Olly pubblica Questa domenica, nuovo singolo 2025 6

A pochi giorni da "La Grande festa" all'Ippodromo Olly pubblica "Questa domenica", una ballad tra pioggia e malinconia
singolo Golpe di Giorgia 7

Giorgia sposa nuovamente Emanuel Lo nel video del nuovo singolo, "Golpe"
Emanuele Aloia durante la promozione del singolo Singapore – PLUTONE 8

"Singapore – PLUTONE": il tradimento, con un pizzico di ironia, secondo Emanuele Aloia
Olly Tutta vita (Per sempre) 9

Olly annuncia “Tutta vita (sempre)”: nuova versione dell’album con inediti e una copertina "Hard"
album italiani in uscita 2025 10

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)

Cerca su A.M.I.