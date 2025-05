La Michielin racconta il suo percorso, di vita e artistico, nel singolo autobiografico “Francesca”

Francesca Michielin testo e significato del nuovo singolo intitolato FRANCESCA.

Dopo l’annuncio del cambio management sui social (vedi qui) la cantautrice torna da venerdì 30 maggio con nuova musica in uscita per Columbia Records/Sony Music Italy.

Il brano porta il nome dell’artista non per caso: è un autoritratto in musica, un pezzo intimo che mette a fuoco il suo percorso, tra cambiamenti e riscoperta. Scritto da Michielin insieme a Galea (Claudia Guaglione), Kaput (Antonio Caputo) e Francesco “Katoo” Catitti – quest’ultimo anche alla produzione – FRANCESCA mescola energia pop rock e confessione personale.

Il significato di FRANCESCA, nuovo singolo della michielin

Il brano riflette il bisogno di tornare a se stessi. Di staccarsi da quello che ci fa sentire fuori posto per cercare un punto fermo. FRANCESCA è un grido lucido, che racconta la tensione tra ciò che siamo e ciò che dovremmo essere. Un pensiero che attraversa non solo l’artista ma un’intera generazione, quella dei millennial, cresciuta tra fratture sociali, instabilità e aspettative irraggiungibili.

“Sono in questo viaggio da quando avevo 16 anni e in tutto questo tempo ho cambiato pelle mille volte. Ma oggi sento il bisogno profondo di fermarmi e chiedermi chi voglio davvero essere come artista” – ha spiegato la cantautrice.

Il pezzo suona esattamente come dev’essere: diretto, pulsante, sincero. Una dichiarazione d’identità, che restituisce al pubblico una Francesca Michielin più consapevole, autentica e decisa.

FRANCESCA MICHIELIN TESTO – NUOVO SINGOLO

Io detestavo gli scout

e fumavo

alle feste comandate,

addomesticate.

Quanto è prevedibile parlare con te

che intercedi per me

e mi elogi

perché ho la faccia pulita,

ben educata.

Sì, quanto è prevedibile.

Di rose vestita,

ma dentro una strega cattiva.

Risse tra le bande, domenica.

Crollano le torri in America.

Dicevano sul campo di atletica:

«Francesca è impazzita».

Nascosta in mezzo all’edera,

nei baci tra gli schiaffi

di un luna park.

Via dalla provincia in un cinema:

Francesca è impazzita.

Io mi truccavo nei bar,

imboscata pogavo

con le ballerine rosa glitterate,

regalo della Cresima.

Dondolavo al ritmo della predica,

devozione coi fiori di plastica.

Una bambolina maleducata,

troppo prevedibile.

Di rosa vestita,

ma dentro una strega cattiva.

Risse tra le bande, domenica.

Crollano le torri in America.

Dicevano sul campo di atletica:

«Francesca è impazzita».

Nascosta in mezzo all’edera,

nei baci tra gli schiaffi

di un luna park.

Via dalla provincia in un cinema:

Francesca è impazzita.

Sceglierei di nuovo questo casino,

non importa se mi spezza.

Di quest’onda nera

resti una carezza

che mi tatuo nelle ossa.

Risse tra le bande, domenica.

Sparano i pianisti in America.

Dicevano sul campo di atletica:

«Francesca è impazzita».

L’amore senza logica,

il fango sulle scarpe nei luna park.

Via dalla provincia in un cinema:

Francesca è impazzita.

Un grande evento live: Michielin30 all’Arena di Verona

FRANCESCA entrerà nella scaletta di Michielin30 – tutto in una notte, il primo concerto della cantante all’Arena di Verona, in programma il 4 ottobre 2025. Una celebrazione dei suoi 30 anni (di cui metà passati sui palchi) che vedrà la partecipazione di tantissimi amici e colleghi.

Tra i nomi già annunciati: Fedez, Emma, Carmen Consoli, Irama, Tommaso Paradiso, Fiorella Mannoia, Levante, Max Gazzè, Coma_Cose, Dardust, Maria Antonietta, Margherita Vicario, Mecna, Giorgio Poi, Gaia, Bruno Belissimo, Fudasca, Tredici Pietro e Vasco Brondi.

Foto articolo di Roberto Graziano Moro