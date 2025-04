Francesca Michielin cambia rotta: l’addio a Marta Donà e LaTarma prima dei suoi 30 anni

Mentre si avvicina l’attesissimo concerto evento per i suoi 30 anni, show che si svolgerà il prossimo mese di ottobre, Francesca Michielin annuncia un importante cambiamento nel suo percorso professionale: la cantautrice non sarà più seguita da Marta Donà e dalla sua agenzia LaTarma, con cui ha collaborato per quasi dieci anni.

Francesca Michielin e marta donà: la fine del rapporto professionale

L’annuncio è arrivato sui social proprio in questi giorni, pochi mesi dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con il brano Diamanti nel fango.

Un distacco professionale che segna la fine di un lungo percorso: la collaborazione tra Francesca Michielin e LaTarma Management è infatti iniziata qualche anno dopo la vittoria della cantautrice nella quinta edizione di X Factor, talent show che la stessa Michielin ha poi condotto nel 2023 e nel 2024.

Queste le parole con cui l’artista ha annunciato la separazione:

“Dopo quasi dieci anni di avventure insieme, ho preso una decisione non semplice ma che apre un nuovo corso per me: non lavorerò più con Latarma Management.

Ringrazio Marta e tutto il team per avermi affiancato da quando ero una giovane ragazza in quello che è un mondo bellissimo e anche un po’ spietato, ma da oggi sento la necessità di cambiare direzione e aprirmi nuove strade. Vi abbraccio. È stata una figata.”

Insomma per Francesca Michielin si apre una nuova fase professionale della sua carriera che la vedrà festeggerà sabato 4 ottobre i suoi 30 anni in attesa di nuova musica che, non ci sono al momento conferme ufficiali, potrebbe arrivare prima di quella data

