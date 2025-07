Alfa: i Planet Funk firmano il remix di “A Me Mi Piace” feat Manu Chao

I Planet Funk firmano il remix di A Me Mi Piace feat Manu Chao, il singolo estivo di Alfa, che anche questa settimana si è riconfermato uno dei brani più trasmessi dalle radio italiane (qui la classifica EarOne).

Ma non è tutto! Già protagonista della classifica Spotify Viral 50 in diversi Paesi europei – tra cui Francia, Spagna, Belgio, Austria e Svizzera – il brano è stato certificato disco d’oro e nelle scorse settimane ha raggiunto anche la prima posizione nella classifica FIMI dei singoli più venduti.

Ed ora? Dopo il grande successo della versione originale, pubblicata lo scorso 9 maggio, A Me Mi Piace continua a far parlare di sé con una nuova veste elettronica, firmata proprio dal collettivo multiplatino che, da 25 anni, porta in giro per il mondo il meglio della musica dance ed elettronica Made in Italy.

ALFA, TRE TOUR IN UN ANNO: LE DATE

Tutti e tre i tour di Alfa sono prodotti da A1 Concerti.

Qui, di seguito, riportiamo i calendari.

ALFA SUMMER TOUR – NON SO CHI HA CREATO L’ESTATE MA SO CHE ERA INNAMORATO

25 Luglio – GORIZIA (GO) , Arena Casa Rossa

, Arena Casa Rossa 30 Luglio – FORTE DEI MARMI (LU) , Villa Bertelli

, Villa Bertelli 3 Agosto – SAN GIORGIO IONICO (TA) , Fiorino Future Festival

, Fiorino Future Festival 8 Agosto – ALGHERO (SS) , Alguer Summer Festival

, Alguer Summer Festival 11 Agosto – ASCOLI PICENO (AP) , Ascoli Summer Festival

, Ascoli Summer Festival 13 Agosto – SABAUDIA (LT) , Arena del Mare BCC Roma

, Arena del Mare BCC Roma 20 Agosto – ROCCELLA JONICA (RC) , Roccella Summer Festival

, Roccella Summer Festival 30 Agosto – CATTOLICA (RN), Arena della Regina

EUROPEAN TOUR

30 Settembre 2025 – BARCELLONA , Sala Apolo

, Sala Apolo 02 Ottobre 2025 – PARIGI , La Marbrerie

, La Marbrerie 04 Ottobre 2025 – BRUXELLES , Pilar Box

, Pilar Box 05 Ottobre 2025 – LONDRA , Scala

, Scala 07 Ottobre 2025 – AMSTERDAM , Mekweg

, Mekweg 09 Ottobre 2025 – COLONIA, Helios

“NON SO CHI HA CREATO L’ESTATE MA SO CHE ERA INNAMORATO” TOUR NEI PALAZZETTI

29 Ottobre 2025 – MILANO , Unipol Forum (SOLD OUT)

, Unipol Forum (SOLD OUT) 08 Novembre 2025 – LIVORNO , Modigliani Forum

, Modigliani Forum 19 Novembre 2025 – CONEGLIANO VENETO , Prealpi Sanbiagio Arena

, Prealpi Sanbiagio Arena 20 Novembre 2025 – MONTICHIARI , Palageorge

, Palageorge 22 Novembre 2025 – GENOVA , Stadium (SOLD OUT)

, Stadium (SOLD OUT) 29 Novembre 2025 – ROMA , Palazzo Dello Sport

, Palazzo Dello Sport 20 Aprile 2026 – MILANO, Unipol Forum

