Fiorella Mannoia e Amara duettano a sorpresa: Un momento indimenticabile al Concerto alle Terme di Caracalla

Fiorella Mannoia e Amara, autrice principale di Che sia Benedetta insieme a Salvatore Mineo, hanno regalato al pubblico un duetto emozionante, cantando insieme per la prima volta sul palco. Un momento che è stato una sorpresa per Amara che, come vediamo nel video, sale incredula sul palco.

La storia di Che sia Benedetta è molto particolare. Amara scrisse questa canzone nel 2017, con l’obiettivo di partecipare al Festival di Sanremo 2017. Tuttavia, consapevole delle scarse possibilità di essere selezionata, decise di far ascoltare il brano a Fiorella Mannoia, convinta che la sua interpretazione avrebbe saputo conferirgli un . La Mannoia, colpita dalla bellezza e dalla potenza delle parole, decise non solo di includerla nel suo disco, ma grazie anche all’incoraggiamento di Carlo Conti, allora direttore artistico, accettò di tornare a Sanremo dopo 29 anni di assenza. Il risultato fu straordinario, con Fiorella Mannoia che raggiunse il secondo posto e Che sia Benedetta che divenne uno dei brani più amati del Festival, incluso nella versione repack dell’album Combattente.

Nonostante Amara avesse già incluso la canzone nel suo repertorio, non si era mai verificata l’occasione di vederle esibirsi insieme dal vivo. Questo evento speciale ha confermato non solo il grande talento di entrambe le artiste, ma anche la loro umanità e profondo rispetto per la musica e per le canzoni stesse. Il gesto di Fiorella Mannoia di invitare Amara sul palco è stato un messaggio di amicizia e di amore per la musica condivisa, dimostrando che non esistono confini tra chi scrive e chi canta, ma solo una profonda connessione con il pubblico e la passione per l’arte.

Il duetto tra Fiorella Mannoia e Amara al Concerto alle Terme di Caracalla (qui la tournée della Mannoia) è stato molto più di una semplice esibizione. È stato un momento di unità e di celebrazione della musica italiana, un momento in cui le canzoni hanno dimostrato di appartenere a tutti noi. La loro performance ha rafforzato l’importanza di valorizzare la musica e di condividerla.

Amara, di cui abbiamo parlato qui recentemente, sarà in giro per l’Italia in tournée qui.

Queste le parole postate da Fiorella e Amara sui social:

FIORELLA

“Con Danilo abbiamo all’ultimo momento cambiato la scaletta quando ci hanno detto che c’era AMARA tra il meraviglioso pubblico di Caracalla, e “Che sia Benedetta” non avrei potuto cantarla che con lei!

Mi ha presa per pazza….ma che bello che è stato.

Grazie ancora a tutti.”

AMARA