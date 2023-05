Simone Cristicchi e Amara. Un’Intensa Celebrazione a Franco Battiato con Torneremo ancora – Concerto Mistico

Il 20 maggio Torneremo ancora – Concerto mistico per Battiato, la celebrazione in musica di una parte del repertorio del grande Maestro a firma di Simone Cristicchi e Amara, è arrivata a Milano nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano e noi di All Music Italia eravamo presenti.

Era il 18 maggio 2021 quando il mondo della musica perdeva uno dei suoi più grandi artisti, Franco Battiato. La sua eredità è immensa e portare avanti il suo lavoro è un compito gravoso ma di grande importanza. Lo stanno facendo, con grande successo, Simone Cristicchi e Amara che hanno voluto cercare e dare un senso profondo al repertorio più mistico del cantautore.

Questo evento non è stato semplicemente un concerto ma uno spazio di riflessione, un rito laico per onorare la memoria di Battiato e intonare le parole che ci ha lasciato in una sorta di preghiera collettiva.

Il concerto si è sviluppato in una performance in cui si alternavano testi recitati, canzoni e momenti, quasi sospesi nel tempo e nello spazio, in cui la voce di Franco Battiato, registrata su nastro e accompagnata dal suono di una campana tibetana, entrava in scena.

La cura che i due artisti hanno messo nel portare in scena questo spettacolo è presente in ogni frase… tutte confluivano verso il significato profondo sul senso dell’essere, dell’amore, della vita e della morte.

Al centro del palco, una candela bruciava costantemente, rappresentando il fuoco dell’ispirazione e della spiritualità ma anche una mistica presenza. L’orchestra ha creato un’atmosfera essenziale e armoniosa, guidata dal Maestro Valter Sivilotti al piano e composta dai solisti dell’Accademia Naonis di Pordenone, il soprano Franca Drioli, Lucia Clonfero al violino, Igor Dario alla viola, Alan Dario al violoncello e U.T. Gandhi alle percussioni.

Il vuoto che ci ha lasciato è un luogo fecondo esordisce Simone Cristicchi all’inizio del concerto. In effetti il filo rosso che conduce questo concerto mette in risalto una ricerca precisa, uno studio misurato delle parole da raccontare, un senso da riscoprire e veicolare come un dono ad un pubblico che attento ascolta e restituisce emozioni. Quando hanno eseguito brani tratti dai loro repertori personali, come Abbi cura di me e Che sia benedetta, hanno saputo inserirli con precisione all’interno del contesto, anche l’inedito intitolato Le poche cose che contano ha trovato il suo spazio naturale.

Il pubblico ascolta e canta con piacere i pezzi più celebri di Battiato ma è bello anche riscoprire quelli meno conosciuti. Non mancano momenti di ballo sulle note di Voglio vederti danzare e Centro di gravità permanente.

Uno dei momenti più suggestivi è stata l’interpretazione de L’ombra della luce, accompagnata dai versi del Padre Nostro in aramaico.

Se Simone Cristicchi non ha di certo nulla da dimostrare perché il pubblico conosce ampiamente le sue capacità musicali e la sensibilità umana, la sorpresa dello spettacolo per gran parte del pubblico è sicuramente Amara che, con la sua voce calda e densa, è perfetta nell’interpretare tanto le sue canzoni, per esempio Che sia benedetta affidata a Fiorella Mannoia, quanto un repertorio difficile e “sacro” come quello di Battiato.

Nel finale, un bis richiesto da una standing ovation del pubblico, che unito ha intonato ancora una volta La Cura accompagnando il duetto Cristicchi e Amara. Dopo quasi due ore immersi nello spirito del grande artista, la sensazione che risuona più di tutte è stata quella di serenità e pace interiore.

Torneremo Ancora – Concerto mistico per Battiato è stato un evento che ha toccato le corde dell’anima e ha permesso al pubblico di riconnettersi con la musica e la spiritualità. Questo rito laico ha dimostrato che anche dopo la morte, gli artisti vivono attraverso la loro musica e lasciano un’impronta indelebile nella vita delle persone. Con la speranza di rincontrarsi, come diceva Battiato, gli esseri umani non muoiono, ma si trasformano. Mi piace pensare che anche lui ci abbia sentito cantare, in qualsiasi forma lui sia ora…

