Fiorella Mannoia ospite di Francesca Fialdini: “Autotune? Non è il male, ma non va usato per barare….”

Fiorella Mannoia, ospite domenica 23 marzo di Francesca Fialdini nel programma A Ruota libera, si è raccontata in vista del suo ritorno live parlando di musica, carriera e valori artistici affrontando anche il tema sempre attuale dell’autotune.

“Non ho mai contato i miei tour,” ha rivelato la cantante. “Ho fatto migliaia di concerti, ma esibirsi con un’orchestra sinfonica è un’esperienza straordinaria. Canti come se tu e l’orchestra foste un unico respiro. Il live è davvero magico! Non potrei mai fare questo mestiere senza il contatto con le persone: stare in uno studio di registrazione mi annoia. Quando canto, chiudo gli occhi e immagino il pubblico davanti a me.”

FIORELLA MANNOIA LIVE

Parlando di musica dal vivo la Mannoia tornerà sul palco con il suo “Fiorella Sinfonica – Live con Orchestra”, un tour estivo che porterà la sua voce e quella dell’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura, diretta dal Maestro Rocco De Bernardis, nelle più suggestive location all’aperto della penisola.

Non solo, Fiorella Mannoia tornerà nella sua città natale, Roma, anche per due serate evento speciali: il 3 e 4 giugno alle Terme di Caracalla. Qui potete trovare il calendario completo.

Durante l’intervista, Fiorella ha anche dato un prezioso consiglio a chi sogna di scrivere canzoni:

“L’unico consiglio che posso dare è: leggete! Senza leggere non si trova l’ispirazione. Pensate a ‘Titanic’ di De Gregori, non sarebbe mai nato se lui non avesse letto Kafka. Le regole possono essere infrante, ma la coerenza è ciò che va sempre mantenuto.”

L’artista ha rivolto un invito speciale ai genitori: “Oggi sarebbe stato il compleanno di Battiato. Io dico sempre agli artisti e ai genitori: fate ascoltare ai vostri bambini le canzoni di Battiato, di Battisti, di Pino Daniele. Quella musica gli rimarrà dentro, e saranno ricordi indelebili.”

Il pensiero sull’autotune

Soffermandosi sul panorama musicale contemporaneo, Fiorella Mannoia ha espresso il suo pensiero sull’autotune:

“Io non ho nulla contro l’autotune, così come gli arrangiamenti e i riverberi modificano le voci. Se si usa come elemento sonoro, non c’è niente di male. Il problema è quando si usa per barare: se non sai cantare e lo usi per nascondere le carenze, allora non va bene.”

Tuttavia, va osservato che Mannoia è spesso giudice nel talent show Amici di Maria De Filippi, dove — come i suoi colleghi — evita sistematicamente commenti sull’intonazione dei concorrenti. Questo perché le esibizioni non solo possono avvalersi dell’autotune, ma vengono spesso corrette in post‑produzione: un procedimento che, in un contesto competitivo con un montepremi in palio, rischia di avvicinarsi al concetto stesso di “barare”, alterando la percezione reale delle performance del pubblico.