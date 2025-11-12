Festival di Sanremo: quando essere esclusi non era una cosa di cui vergognarsi. La storia di Claudia Mori e Mia Martini

Come ogni anno a pochi giorni dalla scoperta del cast dei cantanti del prossimo Festival di Sanremo si rincorrono nomi tra smentite e conferme. Chi rimarrà fuori dalla lista definitiva inizierà ad esprimere il proprio disappunto.

Quando furono svelati i cantanti in gara al Festival di Sanremo 1994 ci fu un caso forse più unico che raro di solidarietà tra artisti.

Il Festival fu il primo in cui il compianto Pippo Baudo era sia Direttore Artistico sia presentatore.

la solidarietà di claudia mori a mia martini

Claudia Mori fu scelta tra i 20 Big in gara con il brano Se mi ami scritto, per lei, da Toto Cutugno. L’artista insieme alla gioia per il risultato ottenuto manifestò un certo malessere nel comprendere che Mia Martini fu esclusa.

Claudia Mori volle esprimere la sua solidarietà a Mia Martini sottolineando che la scelta verteva sui brani proposti ma lasciare fuori dal cast un’artista come Mia Martini non era stata sicuramente una buona mossa.

Mia Martini presentò il brano E la vita racconta. Riascoltandolo oggi potrebbe sembrare quasi un brano di denuncia, malinconico e molto intimo.

“No, io non ho paura

Io so che ce la farò

Basterà vivere ora per ora, ora

No, non avrò paura e niente da perdere

Io, io voglio vivere ora per ora, ora, ora”

La Mori non voleva partecipare ed era propensa al ritiro ma poi per questioni legate al regolamento partecipò e prese parte alla gara.

Per lei fu la seconda partecipazione alla kermesse. Dopo la vittoria del 1970 in coppia con Adriano Celentano con l’iconico brano Chi non lavora non fa l’amore tornò come ospite nel 1982 cantando la sua hit Non succederà più.

Mia Martini ringrazia Claudia Mori

Successivamente Mia Martini ringraziò Claudia Mori sottolineando che in quell’anno rimase escluso anche Cristiano De Andrè con il brano Cose che dimentico scritto da suo padre.

Per una strana coincidenza Mia Martini e Cristiano De Andrè arrivarono secondi nelle due precedenti edizioni. Lei nel 1992 e lui nel 1993 con i brani Gli uomini non cambiano e Dietro la porta.

Mia Martini morì l’anno seguente e negli anni durante lo speciale televisivo Per sempre Mia condotto da Massimo Giletti fu mandato in onda un videomessaggio in cui Mia Martini ringraziò Claudia Mori per esserle stata così vicina in quel momento.

“Sono pazza di gioia per questa cosa, commossa, anche un pochino imbarazzata e molto emozionata perchè veramente non c’è solidarietà nel nostro mondo, qui in Italia, tra gli artisti italiani.

Per cui questo tuo gesto, per me è stato veramente molto importante e molto grande e ti ringrazio a nome anche di tutti gli altri artisti e vorrei che nascesse questa solidarietà tra di noi, perchè è importante.

Se non siamo solidali tra di noi, poi diventa tutto molto più difficile. Non voglio fare polemiche, io non ho nessun problema ad essere stata esclusa da Sanremo, per me non è un dramma. Sono qui soltanto per ringraziarti, per baciarti live perchè hai fatto un gesto bellissimo”

La solidarietà ed il rispetto tra artisti è una cosa molto preziosa ed in questo episodio Claudia Mori dimostrò che è possibile anche tra grandi nomi della musica.

Le reazioni degli esclusi

Non conosciamo altri casi pubblici come questo ma negli ultimi anni diversi artisti, ad esempio Michele Bravi e Chiara Galiazzo per citarne alcun, fino ad Al Bano, in modo più polemico però, non hanno avuto problemi a dichiarare di essere stati esclusi.

Tra pochi giorni sapremo i nomi degli artisti che il prossimo febbraio si contenderanno la vittoria del Festival della Canzone Italiana.

Ci saranno post o comunicati stampa da parte degli esclusi? O semplicemente un pizzico di amarezza?

Immagine di copertina: un frame del servizio del programma Tv Per sempre Mia