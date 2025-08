Dopo i no di Amadeus e Carlo Conti Al Bano non chiude le porte a Sanremo 2026

Al Bano pronto a presentare un brano a Sanremo 2026? A quanto pare, il cantante di Cellino San Marco ci starebbe pensando.

Dopo i “no” di Amadeus e Carlo Conti, l’artista aveva giurato di aver chiuso con il Festival. E invece, come in ogni saga che si rispetti, ecco l’ennesimo colpo di scena.

Al Bano – 82 anni il prossimo maggio – ha lasciato intendere che potrebbe rimettersi in gioco per Sanremo 2026. Intercettato dai microfoni de LaPresse, ha dichiarato:

“Se presento una canzone al prossimo Festival? Ancora non ci ho pensato. Tuttavia, attendo garanzie. Se non mi vogliono, non me ne frega niente”.

Il ripensamento (semi)ufficiale di Al Bano

Solo un anno fa, Al Bano era stato categorico: “Non ci riproverò più”. Ma il Festival tira più di un carro di buoi, e anche il leone del Salento sembra averci ripensato.

Dopo i cortocircuiti con Amadeus, che l’ha voluto ospite ma non in gara, e la delusione con Conti, che – secondo le dichiarazioni del cantante – avrebbe inizialmente mostrato interesse salvo poi respingere le tre canzoni inviate, ora il messaggio sembra chiaro: ci torno, ma con le dovute garanzie.

Secondo Al Bano non è stata la qualità dei brani a pesare: “Lo sanno tutti che non mi hanno voluto perché non ho l’età”, aveva dichiarato. Eppure, con l’ostinazione di chi non ha mai mollato un palco, non sembra pronto a deporre il microfono e sogna un’ultima partecipazione in gara per imprimere il suo record nella storia del Festival.

Un record sanremese (da battere

Con 15 partecipazioni in gara – più un’infinità di ospitate – Al Bano è uno degli artisti con più presenze nella storia del Festival. La prima nel 1968 con La siepe, la più celebre nel 1984 con Ci sarà insieme a Romina Power. L’ultima, invece, nel 2017 – sotto la direzione di Carlo Conti – con il brano Di rose e di spine, canzone che non arrivò nemmeno in finale. Una ferita che – a detta sua – ancora brucia.

Il record di 15 partecipazioni è condiviso con altri quattro artisti: Anna Oxa, Peppino Di Capri e gli scomparsi Milva e Toto Cutugno.

Ma proprio per questo, il sogno è ancora vivo: chiudere la carriera da concorrente lì dove tutto è iniziato. Magari con un ultimo applauso che cancelli la delusione del passato. Magari con una standing ovation.