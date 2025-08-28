Al Bano chiude le porta a Sanremo: “Ero abituato a un signo che si chiama Baudo. Amadeus e Conti mi hanno trattato da…”

Al Bano, dichiarazioni, Sanremo, Amadeus, Carlo Conti, Romina Power… il cantante è tornato a far parlare di sé con un’intervista a La Stampa, in cui tocca alcuni dei temi più caldi della sua carriera e della sua vita privata.

Non solo Sanremo e la televisione italiana, ma anche Russia, Putin e il rapporto con l’ex moglie Romina Power. Parole che non sono passate inosservate e che stanno generando un ampio dibattito.

Al Bano e il concerto in russia: “nessun clima di guerra”

Il cantante ha raccontato la sua partecipazione al concerto a San Pietroburgo:

“C’erano 400 mila persone. E altri due milioni che non hanno potuto partecipare. Io ho visto una gran voglia di pace, mentre pensavo di trovare un clima di guerra. Invece nessuna tensione. Che ne sappiamo noi davvero di quello che succede lì? Io ho visto solo normalità. Alla dogana, dopo aver controllato i documenti, i gendarmi hanno voluto farsi una foto con me”.

Al Bano ha espresso anche un parere su Putin, che ha conosciuto personalmente:

“Con la sua potenzialità, poteva rafforzare i confini ma non invadere. Tutti quei morti… chi se ne accollerà l’onere? Prima o poi, dovranno rispondere a Mamma Storia”.

Le critiche di Romina Power

Le critiche su questo concerto sono arrivate anche da parte della sua ex moglie, nonché partner artistica, Romina Power. Ma il cantante non le ha gradite:

“Poteva risparmiarsi un’uscita infelice e non veritiera. Non era stata invitata a quel concerto… sono tutti imbottiti di verità non giuste. Prima di andare ho chiesto che tipo di concerto fosse: mi hanno spiegato che era legato all’Economic Forum che si tiene da 15 anni. Questa volta hanno scelto me, e io sono andato”.

Al Bano, Sanremo, Baudo, Amadeus e Carlo Conti

Nel corso dell’intervista, Al Bano ha anche escluso un suo ritorno a Sanremo, non risparmiando una frecciata ai conduttori delle ultime edizioni:

“Ero abituato a un signore che si chiamava Pippo Baudo. Dopo il dramma di mia figlia, l’unica vera intervista la feci con lui, a Cellino. Amadeus e Carlo Conti mi hanno dimostrato che il mondo è cambiato. Quando si parla di una proposta, si può dire di sì ma anche di no, però non debbono farti fare la figura del co***ne”.