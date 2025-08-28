28 Agosto 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
28 Agosto 2025

Al Bano chiude le porta a Sanremo: “Ero abituato a un signo che si chiama Baudo. Amadeus e Conti mi hanno trattato da…”

Il cantante a ruota libera su Sanremo, il concerto in Russia e un affondo a Romina Power

News di All Music Italia
Al Bano durante il concerto a San Pietroburgo in Russia
Condividi su:

Al Bano, dichiarazioni, Sanremo, Amadeus, Carlo Conti, Romina Power… il cantante è tornato a far parlare di sé con un’intervista a La Stampa, in cui tocca alcuni dei temi più caldi della sua carriera e della sua vita privata.

Non solo Sanremo e la televisione italiana, ma anche Russia, Putin e il rapporto con l’ex moglie Romina Power. Parole che non sono passate inosservate e che stanno generando un ampio dibattito.

Al Bano e il concerto in russia: “nessun clima di guerra”

Il cantante ha raccontato la sua partecipazione al concerto a San Pietroburgo:

C’erano 400 mila persone. E altri due milioni che non hanno potuto partecipare. Io ho visto una gran voglia di pace, mentre pensavo di trovare un clima di guerra. Invece nessuna tensione. Che ne sappiamo noi davvero di quello che succede lì? Io ho visto solo normalità. Alla dogana, dopo aver controllato i documenti, i gendarmi hanno voluto farsi una foto con me”.

Al Bano ha espresso anche un parere su Putin, che ha conosciuto personalmente:

Con la sua potenzialità, poteva rafforzare i confini ma non invadere. Tutti quei morti… chi se ne accollerà l’onere? Prima o poi, dovranno rispondere a Mamma Storia”.

Le critiche di Romina Power

Le critiche su questo concerto sono arrivate anche da parte della sua ex moglie, nonché partner artistica, Romina Power. Ma il cantante non le ha gradite:

Poteva risparmiarsi un’uscita infelice e non veritiera. Non era stata invitata a quel concerto… sono tutti imbottiti di verità non giuste. Prima di andare ho chiesto che tipo di concerto fosse: mi hanno spiegato che era legato all’Economic Forum che si tiene da 15 anni. Questa volta hanno scelto me, e io sono andato”.

Al Bano, Sanremo, Baudo, Amadeus e Carlo Conti

Nel corso dell’intervista, Al Bano ha anche escluso un suo ritorno a Sanremo, non risparmiando una frecciata ai conduttori delle ultime edizioni:

Ero abituato a un signore che si chiamava Pippo Baudo. Dopo il dramma di mia figlia, l’unica vera intervista la feci con lui, a Cellino. Amadeus e Carlo Conti mi hanno dimostrato che il mondo è cambiato. Quando si parla di una proposta, si può dire di sì ma anche di no, però non debbono farti fare la figura del co***ne”.

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Olly pubblica Questa domenica, nuovo singolo 2025 1

A pochi giorni da "La Grande festa" all'Ippodromo Olly pubblica "Questa domenica", una ballad tra pioggia e malinconia
I cantanti di Amici 24 e i numeri di vendita dei loro album 2

Amici 24: vendite al minimo storico. La crisi di un format, quello del talent, che necessità di uno scossone
Irama ed Elodie insieme per la prima volta nel singolo Ex 3

Irama ed Elodie insieme in "Ex", il loro primo duetto tra passione e dolore
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Samira Lui canta la sigla della Ruota della Fortuna 2025 scritta da Margherita Vicario 5

La Ruota della Fortuna: la sigla di Samira Lui nasconde un brano di attualità di Margherita Vicario
Emanuele Aloia durante la promozione del singolo Singapore – PLUTONE 6

"Singapore – PLUTONE": il tradimento, con un pizzico di ironia, secondo Emanuele Aloia
Syria in primo piano nel 2025, mentre condivide una lunga lettera sulle difficoltà discografiche 7

Syria risponde a un fan sul perché non pubblica più dischi. Dal licenziamento via mail da una major ai no del Festival di Sanremo
Måneskin tour bilanci e futuro Damiano David 8

Måneskin: vero o falso? Tour, bilanci, Damiano David, Victoria e ritorno della band tra verità ed esagerazioni
album italiani in uscita 2025 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Tiziano Ferro svuota Instagram e annuncia il ritorno con un nuovo singolo nel 2025 10

Tiziano Ferro sta tornando: nuovo singolo imminente in vista dei 25 anni di carriera nel 2026

Cerca su A.M.I.