Fedez spoilera un nuovo brano: “Non dire che non hai problemi con la coca…”. Ma a chi si riferisce?

Fedez torna a far parlare di sé con un’anteprima che preannuncia l’arrivo di un nuovo singolo, il cui testo è destinato – ancora una volta – a far discutere: parla dell’ex moglie Chiara Ferragni, dell’ex amante Angelica Montini o di una figura femminile immaginaria?

Il rapper è reduce dal quarto posto al Festival di Sanremo 2025 con il brano Battito.

Fedez negli ultimi tempi è stato al centro dell’attenzione più per il gossip che per la musica, tra la separazione con Chiara Ferragni, le tensioni con Fabrizio Corona e le voci continue sul suo privato. Ora sembrerebbe intenzionato a concentrarsi sul suo percorso artistico anche se, tra le righe delle canzoni, la vita privata è sempre protagonista.

In rete si rincorrono da settimane indiscrezioni su un possibile singolo estivo, genere in cui Fedez si è già dimostrato più volte vincente. Basti pensare a Mille con Achille Lauro e Orietta Berti o a La dolce vita con Mara Sattei e Tananai.

I rumors parlano di una possibile collaborazione con Cristina D’Avena o con Clara, compagna di scuderia in casa Warner Music.

Quel che è certo è che nei giorni scorsi Fedez è stato avvistato in studio insieme all’autore Jacopo Ettore e ai produttori Merk & Kremont.

Fedez ha da sempre una predisposizioni allo spoiler e così ha pubblicato nelle storie Instagram un video che anticipa quello che dovrebbe essere il suo nuovo brano. Le parole presenti nello spoiler stanno già facendo discutere per i riferimenti espliciti e il tono diretto. Ecco il testo condiviso:

Un valzer di parole crude

Non dire che non hai problemi con la coca

Lo fai solo se ti offrono e ne prendi pure poca

Ti circondi di persone ma ti senti sempre vuota

Io pensavo fossi un angelo

È la vista che si sfoca

Raccolgo i cocci della tua pace rotta che si infrange

Non c’è niente di peggio di una donna che rimpiange

Ti avevo detto in questa storia non si piange

Ti ho visto quasi sempre con il mascara sulle guance