Fedez punta su Cristina D’Avena: sarà lei la sorpresa dell’estate 2025?

FEDEZ e CRISTINA D’AVENA: in arrivo una hit estiva insieme?

Un incontro inaspettato, una scintilla musicale e un’idea che potrebbe trasformarsi in una delle collaborazioni più sorprendenti dell’estate. Secondo il settimanale Oggi, Fedez sarebbe pronto a coinvolgere Cristina D’Avena in un suo nuovo progetto. E il tutto potrebbe sfociare in un vero e proprio tormentone estivo.

FEDEZ, L’ESTATE E I SUOI SUCCESSI: UN NUOVO COLPO DI GENIO?

Negli anni, Fedez ha dominato le classifiche estive con brani come Vorrei ma non posto con J-Ax, Mille con Orietta Berti e Achille Lauro, e La Dolce Vita con Mara Sattei e Tananai. Dopo aver chiuso il Festival di Sanremo 2025 con un ottimo quarto posto e con il successo della sua cover di Bella Stronza, il rapper sembra intenzionato a mettere a segno un nuovo colpaccio.

Coinvolgere Cristina D’Avena, la regina delle sigle dei cartoni animati, potrebbe rivelarsi una vera genialità. Un’operazione capace di unire il pubblico nostalgico degli anni ’80 e ’90 con le nuove generazioni, in un mix di leggerezza e divertimento.

CRISTINA D’AVENA: DAI CARTONI ANIMATI AGLI ALBUM DI SUCCESSO

Per anni etichettata solo come “quella delle sigle”, Cristina D’Avena ha saputo costruire una carriera solida e trasversale. Dal far ballare l’Ariston durante la finale di Sanremo, ai concerti con i Gem Boy, fino al grande successo dei suoi album Duets e Duets Forever, dove ha reinterpretato i suoi classici con alcuni degli artisti italiani più importanti.

Negli ultimi anni, la D’Avena ha dichiarato più volte di voler sperimentare nuove avventure musicali, senza però abbandonare il mondo che l’ha resa famosa. Se Jovanotti, il suo “autore dei sogni”, non ha ancora risposto al suo “appello”, potrebbe essere proprio Fedez a fare il colpaccio portandola nel mondo dei tormentoni estivi.

FEDEZ E CRISTINA D’AVENA: INCONTRO E PRIMI INDIZI

Secondo Oggi, l’incontro tra Fedez e Cristina D’Avena sarebbe avvenuto pochi giorni fa, durante il party di fine Festival di Sanremo organizzato da Rolling Stone Italia al Teatro Centrale. Una festa esclusiva che ha visto la presenza di molti cantanti in gara all’Ariston, ma anche diversi attori e addetti ai lavori.

Il settimanale riporta che tra i due sarebbe scoccato un vero e proprio “colpo di fulmine musicale” e che il rapper starebbe già lavorando a una possibile collaborazione.

«Il rapper è pazzo della cantante e sta già pensando di coinvolgerla in un suo nuovo progetto. Si sussurra che la strana coppia possa esordire già in estate con una hit tormentone» – scrive Oggi.

Che sia davvero in arrivo una canzone che unirà il mondo del pop e quello delle sigle animate? Per ora non ci sono conferme ufficiali, ma l’idea è senza dubbio intrigante.