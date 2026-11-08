Fares pubblica venerdì 4 dicembre 2026 il nuovo album Anche Io Ho Paura, in digitale e in vinile per DOREMI. Il cantautore, componente del collettivo BNKR44, costruisce il disco su 14 brani dedicati alla paura.

L’album è anticipato dai singoli Mia Felicità, Primavera e Immaginazione pura. Per l’uscita Fares porta a Milano il Disegnacopie, un evento in cui disegna dal vivo la copertina di ogni vinile.

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Fares, Anche Io Ho Paura: un invito a non sentirsi soli di fronte alla paura

In Anche Io Ho Paura Fares decide di mostrare le proprie fragilità attraverso le canzoni più personali che abbia mai scritto. Il titolo è un invito a se stesso e agli altri a non sentirsi soli di fronte alla paura che blocca e crea insicurezze.

Fares racconta: “Io ho avuto paura di fare questo disco e continuo ad averne ogni giorno.”

L’artista aggiunge: “Mi chiedo come andrà, se piacerà, se ho scelto le canzoni giuste, la copertina giusta, se riuscirò davvero a trasmettere qualcosa per cui sia valsa la pena farlo uscire, se sono sulla giusta strada.”

Fares conclude: “Ho capito, però, che la paura non è qualcosa da cui nascondersi o di cui liberarsi, ma una parte di ciò che sono.”

L’album nasce dallo stesso bisogno che ha spinto Fares a fare rap a 15 anni: sfogare i propri pensieri, dolori e sentimenti. Sul piano musicale l’artista ha scelto di incarnare nel disco il caos che ha vissuto durante la sua creazione. I brani non seguono un genere preciso, ma esplorano sonorità diverse in totale libertà.

I singoli che anticipano Anche Io Ho Paura

Tra i singoli, Mia Felicità è uscito il 20 marzo per DOREMI e Primavera il 24 aprile, con il racconto della fine di un amore bruciato in fretta. Il 12 giugno è uscito anche Immaginazione pura.

Il Disegnacopie a Milano il 2 dicembre

Fares accompagna l’uscita dell’album con il Disegnacopie, un’iniziativa che unisce la sua musica alla passione per il disegno e la pittura. Mercoledì 2 dicembre, dalle 18:00, l’artista presenta l’album all’Est Bar di via Tortona 12 a Milano.

Il punto di partenza è l’artwork della copertina, un disegno che raffigura la paura mentre si intreccia al volto dell’artista e ne definisce l’identità.

Non sarà un classico firmacopie: Fares disegnerà dal vivo la copertina di ogni vinile e lo consegnerà di persona ai fan. Ogni copia diventerà così un pezzo unico, realizzato sotto gli occhi di chi lo riceve.

Il vinile da far disegnare all’evento e quello autografato costano 29,99 euro sul sito ufficiale di BNKR44. All’evento serve portare la ricevuta d’acquisto.

Chi è Fares: dal rap empolese al collettivo BNKR44

Fares è un cantante, autore e performer italiano. Cresciuto nell’ambiente musicale empolese, muove i primi passi nelle crew di rapper locali, prima di partecipare alla formazione del collettivo BNKR44.

Il gruppo, nato a Villanova nel 2019, partecipa al Festival di Sanremo 2024 con il brano Governo punk, dopo essersi qualificato tramite Sanremo Giovani 2023.

Durante la serata delle cover il gruppo porta una rivisitazione di Ma quale idea con Pino D’Angiò, incisa poi come Ma che idea ed entrata nell’album Tocca il cielo, che contiene collaborazioni con Tedua, Emma Nolde, Ele A e 18K.

Accanto al lavoro con il collettivo, Fares ha pubblicato due progetti, 4° Piano e DISTACCATO.

Scheda di Anche Io Ho Paura

Titolo: Anche Io Ho Paura

Artista: Fares

Etichetta: DOREMI

Data di uscita: venerdì 4 dicembre 2026

Tracce: 14

Formati: digitale e vinile