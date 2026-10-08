Faster, membro fondatore del collettivo bnkr44, debutta come solista con IO E NESSUNO, in uscita venerdì 9 ottobre per Nigiri / Sony Music Italy. Il brano apre il suo percorso da solista, con testo e musica firmati da Andrea Locci (il vero nome di Faster) e produzione di Mike Defunto.

Il confronto interiore al centro di IO E NESSUNO

IO E NESSUNO inaugura il nuovo percorso di Faster: urban, emo trap e pop contemporaneo si fondono in un brano intimo. Il brano si apre come un flusso di coscienza: crescere a volte significa non riconoscersi più, non riuscire a ricondurre la persona che si è oggi ai sogni di quando si era bambini.

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Al centro c’è il confronto interiore tra realtà e speranze che ognuno si porta dentro. Il bambino di un tempo è ormai solo un ricordo nostalgico, e ci si ritrova a lottare contro “Nessuno” senza sapere perché. Nel testo l’artista si chiede:

“Che fine ha fatto ciò che ero

Quel bimbo che si è perso al piano zero

Mi chiedo dove e se c’è ancora”

Con IO E NESSUNO l’artista dà voce a una nuova identità dopo l’esperienza con i bnkr44. Il singolo anticipa un progetto più ampio.

Faster: dai bnkr44 al debutto da solista

Faster, all’anagrafe Andrea Locci (classe 2000), è un cantautore toscano e membro fondatore dei bnkr44. A dieci anni si avvicina al rap e scrive i primi pezzi, poi arrivano diverse pubblicazioni da adolescente.

Con i bnkr44 partecipa al Festival di Sanremo 2024 con Governo punk. Nel 2026 si dedica al percorso solista con IO E NESSUNO.