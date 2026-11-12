Fares, Solo un gioco: il singolo che paragona l’amore all’azzardo anticipa Anche Io Ho Paura
Il cantautore dei BNKR44 presenta l'album il 2 dicembre a Milano con il Disegnacopie
di All Music Italia ·
Fares pubblica venerdì 13 novembre Solo un gioco, una canzone che paragona l’amore all’azzardo: è il quarto estratto dall’album Anche Io Ho Paura, in uscita il 4 dicembre per DOREMI.
Il cantautore, componente del collettivo BNKR44, arriva dopo i tre singoli già pubblicati per DOREMI: Mia Felicità il 20 marzo, Primavera il 24 aprile e Immaginazione pura il 12 giugno.
Solo un gioco di Fares: l’amore paragonato all’azzardo
Solo un gioco è un flusso di coscienza che mette in scena la difficoltà di costruire qualcosa che resti davvero.
Il passaggio anticipato nel comunicato è l’immagine di un cuore lasciato del tutto indifeso e “lanciato nel fuoco”, in un ciclo che si ripete ancora e ancora, proprio come se fosse “solo un gioco”.
Solo un gioco anticipa Anche Io Ho Paura, il disco del 4 dicembre
Anche Io Ho Paura esce venerdì 4 dicembre in digitale e in vinile, e il titolo nasce come un incoraggiamento che Fares rivolge prima di tutto a se stesso e, di riflesso, agli altri: un invito a non sentirsi soli davanti alla paura.
Fares racconta: “Io ho avuto paura di fare questo disco e continuo ad averne ogni giorno.”
Mercoledì 2 dicembre, dalle 18:00, all’Est Bar di via Tortona a Milano, Fares presenta l’album con il Disegnacopie: al posto del firmacopie disegna dal vivo la copertina di ogni vinile e la consegna di persona ai fan.
Testo di Solo un gioco di Fares
Il testo sarà disponibile da venerdì 13 novembre, con l’uscita del brano.
Foto: ufficio stampa Out Loud PR
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