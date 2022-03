In 7 giorni Fabri Fibra domina le classifiche con il suo album più personale: nuove 4 date per il tour estivo

Fabri Fibra Caos il nuovo album irrompe in tutte le classifiche e si aggiungono nuove date al Caos Live, Festival 2022.

La settimana “fibracentrica” si conclude con la conquista della classifica italiana. i Caos, il nuovo disco di Fabri Fibra, infatti, entra direttamente alla posizione n.1 della classifica album (formato tradizionale, streaming e download) e della classifica vinili.

Il ritorno di Fibra, dopo ben 5 anni da Fenomeno, si è fatto notare già nelle prime 24 ore dalla pubblicazione, quando le 17 tracce dell’album hanno occupato il podio dei brani più ascoltati sia di Spotify sia di Apple Music. Ad oggi tutte le tracce presenti nella classifica italiana singoli nelle prime 50 posizioni, a partire dalla title track Caos che debutta al secondo posto.

Caos, inoltre, si è piazzato al primo posto degli album più acquistati su iTunes e degli album più ascoltati su Amazon Music. La versione fisica di Caos è disponibile in formato tradizionale in CD e LP al seguente link.

Caos è il decimo lavoro di studio di Fibra e il primo per Epic Records / Sony Music. Caos ha segnato il terzo miglior debutto a livello mondiale su Spotify (dietro ad una superstar come Rosalia) e tutte le tracce del disco si sono posizionate nelle prime 25 posizioni della Top50 di Spotify Italia.

Per Amazon Music, piazzandosi in vetta alla classifica degli album più ascoltati in Italia, quello di Fabri Fibra è stato il miglior ingresso per un album nel 2022 e il secondo miglior esordio di sempre nella storia della piattaforma.

La cover di Caos, scattata sulla spiaggia di Grado, richiama un raro momento di pace raccontato nel film drammatico Galveston ed è un modo per mettere ordine dove c’è disordine.

FABRI FIBRA, la svolta di CAOS

Questo album è il frutto di questi ultimi 3 anni di isolamento, una sorta di ritiro interrotto solo dall’ascolto di centinaia di beat, basi su basi alla ricerca di quella scintilla capace di dare il là ad una idea, un testo che nel giro di poco tempo arriva alla sua forma definitiva.

Il rapper marchigiano ha detto:

Dopo anni di assenza dalle scene, avevo bisogno di tornare per mettere fine a quel caos interiore. Tutti i miei dischi precedenti sono frutto di quello che vedevo all’esterno, questo è sicuramente un disco più personale, parla più di me.

17 canzoni, in collaborazioni con altri grandi artisti, che si sono ritrovate a parlare l’una con l’altra. Come episodi di una serie, i temi centrali vanno dal successo e i suoi risvolti, al ritorno nel rap game, dalla fotografia dell’elettore disilluso, alla critica verso una società sempre più consumista. Fabri Fibra ha raccontato l’album track by track, potete leggere qui il suo racconto.

FABRI FIBRA PROPAGANDA CON COLAPESCE E DIMARTINO

È disponibile per la programmazione radiofonica il nuovo singolo Propaganda con la partecipazione di Colapesce e Dimartino. Il brano si posiziona al 3° posto dei brani più programmati dalle radio italiane (fonte Earone), segnando la più alta nuova entrata della settimana (ad oggi è la più alta nuova entrata del 2022).

Il brano è accompagnato da un video girato a Vercelli e diretto da Cosimo Alemà, che vede Fabri Fibra vestire dei panni completamente inediti.

fabri fibra nuove date: CAOS LIVE, FESTIVAL 2022

Fabri FIbra sta per tornare finalmente sul palco. Il Tour, prodotto e organizzato da Friends and Partners, darà una dimensione live a Caos e a tutti i suoi maggiori successi. Il rapper calcherà i palchi dei principali festival estivi e si sono aggiunti nuovi appuntamenti a Lugano, Parma, Igea Marina e Olbia.

6 luglio LUGANO – LAC EN PLEIN AIR FESTIVAL (NUOVA DATA)

(NUOVA DATA) 9 luglio AREZZO – MENGO MUSIC FEST

10 luglio LEGNANO (MI) – RUGBY SOUND FESTIVAL

12 luglio PARMA – PARMA CITTÀ DELLA MUSICA (NUOVA DATA)

(NUOVA DATA) 16 luglio PORDENONE – PORDENONE LIVE 2022

17 luglio BOLOGNA – SEQUOIE MUSIC PARK

23 luglio ROMANO D’EZZELINO (VI) – AMA FESTIVAL

26 luglio IGEA MARINA (RN) – OLTREaMARE (NUOVA DATA)

(NUOVA DATA) 27 luglio CASTIGLIONCELLO (LI) – CASTIGLIONCELLO FESTIVAL

29 luglio MOLFETTA (BA) – LUCE MUSIC FESTIVAL

30 luglio LECCE – OVERSOUND MUSIC FESTIVAL

1 agosto ROCCELLA IONICA (RC) – ROCCELLA IONICA SUMMER FESTIVAL

3 agosto CATANIA – SOTTO IL VULCANO FESTIVAL

15 agosto OLBIA – RED VALLEY FESTIVAL ( NUOVA DATA) con Marracash

Fibra ha aggiunto:

Il rap mi ha veramente dato tanto. Solo grazie alla mia capacità di scrivere rime, farmi spazio con una penna, ho avuto modo di incontrare grandi artisti, collaborare con i miei miti del rap e avere oggi nel mio disco i più grandi rapper e artisti della scena.

È una grande soddisfazione e lo devo solo a quello che ho dato io al rap e il rap ora mi sta dando indietro. Oggi voglio essere d’esempio per tutti quelli che vogliono seguire la strada del rap.

Foto di Mattia Guolo

Artwork di Corrado “Mecna” Grilli