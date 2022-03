Marracash: nuova certificazione per “Noi, loro, gli altri” e l’annuncio di un live con Fabri Fibra

Marracash raggiunge un nuovo record con l’album Noi, loro, gli altri, che conquista oggi il Triplo Platino. Si aggiunge un nuovo imperdibile appuntamento con Fabri Fibra al Persone Tour in Sardegna.

Il King del Rap è inarrestabile. L’ultimo lavoro discografico di Marracash, Noi, loro, gli altri (Island / Universal Music), è da record. Il disco è stato certificato oggi Triplo Platino (dati diffusi da FIMI/GfK Italia). Per festeggiare, l’artista ha annunciato che il 15 agosto sarà sul palco al Red Valley Festival di Olbia insieme a Fabri Fibra.

Noi, loro, gli altri è prodotto da Marz e, a distanza di mesi dalla release, è stabile nelle posizioni più alte di tutte le classifiche, con all’attivo oltre 300 milioni di stream totali. Marracash si conferma come uno degli artisti più influenti della scena musicale italiana discografica.

È fuori il video di ∞ LOVE featuring Guè, un grande omaggio alla scena rap milanese, ai colleghi che ne fanno parte, agli amici di sempre. Inoltre, è adesso in radio il singolo Laurea ad honorem featuring Calcutta.

PERSONE TOUR

Marracash sarà in giro per tutto il 2022 con un tour estivo e uno autunnale. Sarà l’occasione per ascoltare e cantare i grandi successi del rapper e, soprattutto, i suoi due ultimi album da record, Persona e Noi, loro, gli altri. Il tour, organizzato da Friends & Partners, continua a registrare un successo di vendite senza precedenti nel rap italiano.

Per non farsi mancare nulla, oggi arriva anche l’annuncio di un nuovo imperdibile concerto: il 15 agosto, Marracash sarà con un altro mostro sacro, Fabri Fibra in un live insieme a Olbia sul palco del Red Valley Festival.

DATE OUTDOOR:

12 LUGLIO 2022 – STUPINIGI SONIC PARK – NICHELINO (TO)

– NICHELINO (TO) 13 LUGLIO 2022 – PORTO ANTICO – GENOVA

– GENOVA 15 LUGLIO 2022 – BRESCIA SUMMER MUSIC (ARENA CAMPO MARTE) – BRESCIA

(ARENA CAMPO MARTE) – BRESCIA 16 LUGLIO 2022 – LUCCA SUMMER FESTIVAL (PIAZZA NAPOLEONE) – LUCCA

(PIAZZA NAPOLEONE) – LUCCA 20 LUGLIO 2022 – FERRARA SUMMER FESTIVAL (PIAZZA TRENTO TRIESTE) – FERRARA

(PIAZZA TRENTO TRIESTE) – FERRARA 22 LUGLIO 2022 – AMA FESTIVAL (VILLA CA’ CORNARO) – ROMANO D’EZZELINO (VI)

(VILLA CA’ CORNARO) – ROMANO D’EZZELINO (VI) 23 LUGLIO 2022 – FESTIVAL DI MAJANO – MAJANO (UD)

– MAJANO (UD) 26 LUGLIO 2022 – SONIC PARK (CAVA DEL SOLE) – MATERA

(CAVA DEL SOLE) – MATERA 30 LUGLIO 2022 – ARENA DELLA REGINA – CATTOLICA (RN)

– CATTOLICA (RN) 07 AGOSTO 2022 – ZOO MUSIC FEST (PORTO TURISTICO) – PESCARA

(PORTO TURISTICO) – PESCARA 09 AGOSTO 2022 – SOTTOSOPRA FEST (PARCO GONDAR) – GALLIPOLI (LE)

(PARCO GONDAR) – GALLIPOLI (LE) 11 AGOSTO 2022 – ROCCELLA SUMMER FESTIVAL (CASTELLO) – ROCCELLA JONICA (RC)

(CASTELLO) – ROCCELLA JONICA (RC) 13 AGOSTO 2022 – SOTTO IL VULCANO FESTIVAL (VILLA BELLINI) – CATANIA

(VILLA BELLINI) – CATANIA 15 AGOSTO 2022 – RED VALLEY FESTIVAL (OLBIA ARENA) – OLBIA NUOVA DATA con Fabri Fibra

DATE INDOOR:

10 SETTEMBRE 2022 – PALAINVENT – JESOLO (VE) sold out (recupero 28 marzo 2020, 3 aprile 2021, 29 gennaio 2022 e successivamente 18 maggio 2022)

– JESOLO (VE) sold out (recupero 28 marzo 2020, 3 aprile 2021, 29 gennaio 2022 e successivamente 18 maggio 2022) 13 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO sold out (recupero 3 aprile 2020, 13 settembre 2020, 7 aprile 2021 e successivamente 1 febbraio 2022)

– MILANO sold out (recupero 3 aprile 2020, 13 settembre 2020, 7 aprile 2021 e successivamente 1 febbraio 2022) 14 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO sold out (recupero 4 aprile 2020, 14 settembre 2020, 8 aprile 2021 e successivamente 2 febbraio 2022)

– MILANO sold out (recupero 4 aprile 2020, 14 settembre 2020, 8 aprile 2021 e successivamente 2 febbraio 2022) 16 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO sold out (recupero 18 aprile 2020, 16 settembre 2020, 3 maggio 2021 e successivamente 15 febbraio 2022)

– MILANO sold out (recupero 18 aprile 2020, 16 settembre 2020, 3 maggio 2021 e successivamente 15 febbraio 2022) 18 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO

– MILANO 20 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO sold out (recupero 2 maggio 2020, 17 settembre 2020, 4 maggio 2021 e successivamente 16 febbraio 2022)

– MILANO sold out (recupero 2 maggio 2020, 17 settembre 2020, 4 maggio 2021 e successivamente 16 febbraio 2022) 21 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO

– MILANO 23 SETTEMBRE 2022 – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA sold out (recupero 6 aprile 2020, 20 ottobre 2020, 16 aprile 2021, 5 febbraio 2022 e successivamente 1 giugno 2022)

– ROMA sold out (recupero 6 aprile 2020, 20 ottobre 2020, 16 aprile 2021, 5 febbraio 2022 e successivamente 1 giugno 2022) 25 SETTEMBRE 2022 – ARENA DI VERONA – VERONA (recupero 22 maggio 2020, 18 settembre 2021 e successivamente il 28 aprile 2022)

– VERONA (recupero 22 maggio 2020, 18 settembre 2021 e successivamente il 28 aprile 2022) 27 SETTEMBRE 2022 – PALA ALPITOUR – TORINO sold out (recupero 28 aprile 2020, 27 ottobre 2020,19 aprile 2021, 12 febbraio 2022 e successivamente 6 giugno 2022)

– TORINO sold out (recupero 28 aprile 2020, 27 ottobre 2020,19 aprile 2021, 12 febbraio 2022 e successivamente 6 giugno 2022) 1 OTTOBRE 2022 – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA (recupero 2 giugno 2022)

– ROMA (recupero 2 giugno 2022) 2 OTTOBRE 2022 – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA

– ROMA 4 OTTOBRE 2022 – PALA PARTENOPE – NAPOLI sold out (recupero 9 aprile 2020, 22 ottobre 2020, 14 aprile 2021, 25 febbraio 2022 e successivamente 25 maggio 2022)

– NAPOLI sold out (recupero 9 aprile 2020, 22 ottobre 2020, 14 aprile 2021, 25 febbraio 2022 e successivamente 25 maggio 2022) 5 OTTOBRE 2022 – PALA PARTENOPE – NAPOLI (recupero 17 aprile 2021, 26 febbraio 2022 e successivamente 26 maggio 2022)

– NAPOLI (recupero 17 aprile 2021, 26 febbraio 2022 e successivamente 26 maggio 2022) 7 OTTOBRE 2022 – PALAFLORIO – BARI sold out (recupero del 7 maggio 2020, 1 novembre 2020, 13 aprile 2021, 22 febbraio 2022 e successivamente 30 maggio 2022)

– BARI sold out (recupero del 7 maggio 2020, 1 novembre 2020, 13 aprile 2021, 22 febbraio 2022 e successivamente 30 maggio 2022) 10 OTTOBRE 2022 – PALACATANIA – CATANIA sold out (recupero 9 maggio 2020, 30 ottobre 2020, 11 aprile 2021, 19 febbraio 2022 e successivamente 28 maggio 2022)

– CATANIA sold out (recupero 9 maggio 2020, 30 ottobre 2020, 11 aprile 2021, 19 febbraio 2022 e successivamente 28 maggio 2022) 15 OTTOBRE 2022 – UNIPOL ARENA – BOLOGNA (recupero 24 aprile 2020, 24 ottobre 2020, 22 aprile 2021, 11 febbraio 2022 e successivamente 4 giugno 2022)

– BOLOGNA (recupero 24 aprile 2020, 24 ottobre 2020, 22 aprile 2021, 11 febbraio 2022 e successivamente 4 giugno 2022) 16 OTTOBRE 2022 – NELSON MANDELA FORUM – FIRENZE sold out (recupero 16 aprile 2020, 26 ottobre 2020, 21 aprile 2021, 4 febbraio 2022 e successivamente 23 maggio 2022)

I biglietti per la nuova data a Olbia insieme a Fabri Fibra sono disponibili in prevendita dalle ore 14.00 di mercoledì 23 marzo 2022. I biglietti precedentemente acquistati per le date indoor e per l’Arena di Verona restano validi per i nuovi spettacoli.

