21 Settembre 2025
di
Lorenza Ferraro
News
21 Settembre 2025

Gli “ex-talent” dimenticati, l’appello di Luca Jurman: “Rimettete le loro esibizioni, vanno ricordati”

Da Amici ad X Factor: il tempo cancella ogni traccia, ma gli artisti vanno tutelati: "è un dovere etico"

News di Lorenza Ferraro
Luca Jurman fa un appello a favore degli ex-talent di Amici e X Factor
Amici di Maria De Filippi e X Factor sono, ad oggi, i talent show che fanno sognare aspiranti cantanti e ballerini e, in effetti, alcuni di loro ce la fanno per davvero, mentre gli altri… Ecco, gli altri vengono spesso dimenticati, penalizzati da un sistema che li rende pressapoco invisibili.

Di fatto, oggi ci troviamo a far fronte a un modo di fare che punta a “lasciarsi il passato alle spalle“, ma non nel senso buono del termine. Il tempo scorre infatti veloce e il rischio è quello di finire su una mensola, seppelliti da strati e strati di polvere. E voi direte: basterebbe spolverare di tanto in tanto. Sì, basterebbe… peccato che poi nessuno abbia la voglia di farlo. Piuttosto, quando la polvere accumulata diventa davvero troppa, la tendenza è quella di chiudere tutto dentro un baule.

Ed è proprio così che, sia su YouTube che nelle piattaforme online dove vengono solitamente caricati i contenuti relativi al talent di riferimento, è sparita ogni traccia di moltissimi ex-concorrenti, che sono diventati dei veri e propri fantasmi. Se non fosse per Wikipedia, nessuno saprebbe infatti che hanno preso parte a un programma televisivo.

E la domanda sorge spontanea: perché? Perché eliminare i contenuti delle “vecchie” edizioni, privando gli artisti di questa importante vetrina, o anche solo del segno del loro passaggio?

amici e x factor: L’APPELLO DI LUCA JURMAN per gli ex concorrenti

A porsi queste stesse domande è stato Luca Jurman durante una diretta su Twitch, in cui ha esordito:

Cari Mediaset, Sky e Fascino, voi avete un dovere etico nei confronti di tutti i ragazzi. Rimettete le loro esibizioni, le loro finali, su YouTube, su Internet. Hanno bisogno di essere ricordati. Voi avete dato loro visibilità, ma è anche vero che senza di loro voi non avreste potuto fare andare avanti il programma. Questo ricordatevelo.

Voi avete il dovere etico di ridare loro spazio e la possibilità di essere ricordati per quello che hanno fatto e per il sacrificio del loro tempo e della loro vita”. Molti di loro, di fatto, “hanno abbandonato totalmente il canto, la musica e la danza, perché una volta usciti da lì sono stati totalmente abbandonati dal business. Dovete dunque tornare a tutelarli un po’, perché sono state parte integrante del vostro programma“.

Gli “ex-talent” scompaiono: da Amici a X Factor

In seguito alle dichiarazioni di Luca Jurman, abbiamo indagato sulla veridicità dei fatti.

Partiamo da X Factor. Al seguente link, aprendo la finestra a tendina, è possibile sia leggere le schede dei concorrenti di ogni edizione sia guardare le singole puntate: dalle Auditions ai Live!

L’unico gap riguarda le prime quattro edizioni, andate in onda su Rai 2. Sul sito della Rai sono infatti presenti diverse clip, ma nessuna di esse è visualizzabile.

Su YouTube, infine, i contenuti video si fermano al 2014, anno che ha visto trionfare Lorenzo Fragola.

Per quanto riguarda Amici, invece, la storia è totalmente differente. Su YouTube i contenuti video si fermano infatti al 2016, l’anno di Riki, mentre su Witty si può risalire fino al 2013 e su Mediaset Infinity fino al 2012.

Nessuna traccia dunque della prima edizione, ovvero Saranno Famosi, tantomeno delle edizioni di Amici che vanno dal 2003 al 2011.

A non essere presenti da nessuna parte, ad eccezione del semplice elenco sulle pagine Wikipedia delle varie edizioni, sono anche le schede dei cantanti che hanno preso parte al talent show di Maria De Filippi.

Molti di loro, soprattutto chi – per varie ragioni – non è subito riuscito a imporsi discograficamente, rischia così di vedere il suo contributo al programma dimenticato per sempre.

Troviamo dunque più che lecita la richiesta di Luca Jurman, affinché tutti questi ragazzi possano essere ricordati per quello che hanno fatto e possano, loro stessi, rivedere e far vedere le proprie esibizioni all’interno del talent.

