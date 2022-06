Eros Ramazzotti: 3 anni di lavoro, 100 canzoni ascoltate e 12 brani scelti per “Battito infinito”. Nel video di “Ama” Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti

A quattro anni da Vita c’è n’è, l’ultimo album di inediti di Eros Ramazzotti, il 16 settembre prossimo arriverà il nuovo album, Battito infinito. Il 15esimo disco in studio del cantautore nonché 23esimo della sua discografia se si contano anche raccolte e dischi live.

Anticipato dal singolo Ama, il cui videoclip in cui appaiono anche l’ex moglie Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti, è stato lanciato giovedì 23 giugno, il nuovo disco di Eros conterrà 12 nuove canzoni.

Eros Ramazzotti Battito Infinito

Per arrivare alla scelta delle 12 canzoni che comporranno la tracklist di Battito infinito e della sua versione in spagnolo, Latido infinito, Eros ha ascoltato e provinato più di 100 canzoni negli ultimi tre anni.

Tra gli autori delle canzoni dell’album, oltre allo stesso Eros, dovrebbero esserci Paolo Antonacci, Piero Romitelli, Cheope, Francesco Rapetti Mogol e Bungaro.

Qui a seguire le tracklist dell’album nella versione italiana e in quella in spagnolo. Quest’ultima conterrà un brano in meno rispetto alla versione in italiano. Non sarà presente infatti la nona traccia, Magia.

Battito infinito Ama Madonna De Guadalupe Ritornare a ballare Figli della terra Eccezionali Sono Gli ultimi romantici Magia Nessuno a parte noi Ti dedico Ogni volta che respiro

Latido infinito Tracklist