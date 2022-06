Eros Ramazzotti: il 16 settembre arriva il nuovo disco, “Battito infinito”. E con il tour parte la nuova era all’insegna dell’interattività

Eros Ramazzotti nuovo album in uscita il 16 settembre… il titolo sarà Battito infinito.

Nei giorni scorsi vi abbiamo pre annunciato in anteprima l’uscita prevista per venerdì 10 giugno, del nuovo singolo di Eros Ramazzotti, Ama. Ma quella era solo la punta dell’iceberg di una serie di novità figlie sopratutto dell’accordo con Vertigo, per rendere più interattivo il rapporto con i fan, di cui vi avevamo parlato in questo articolo.

Eros Ramazzotti nuovo album

Battito infinito, questo il nome del nuovo disco di inediti di Eros, uscirà il 16 settembre per Capitol Records / Universal Music Italy. Ovviamente il disco sarà fuori anche nella versione in spagnolo, Latido Infinito.

A partire dal 10 giugno sarà possibile pre ordinare il disco sul sito www.ramazzotti.com. A chi lo farà entro il 19 giugno dopo la fase di pre order verrà inviato un codice sulla mail d’acquisto (PASSCODE). Con questo codice sarà possibile andare nella sezione pre-sale del sito di Eros e inserirlo nell’apposita sezione e, in questo modo, si potrà acquistare in anteprima i biglietti per Battito infinito World Tour.

Ecco come Eros Ramazzotti ha comunicato la novità sulle sue pagine social:

Ho pensato a questi concerti per festeggiare al meglio le nuove canzoni che stanno per uscire. Mi sono messo in gioco, seguendo ogni singola fase di questo lavoro, curando ogni suo dettaglio e sfumatura e in ognuna di queste serate ci sarà una piccola parte di me e della mia storia.

Non vedo l’ora di riabbracciare i miei fan di tutto il mondo perché credo che questo sia il modo migliore per affrontare questo momento complesso e ricominciare a fare musica. Insieme.

Dopo aver rivelato le date della WORLD TOUR PREMIÈRE, Ramazzotti annuncia oggi il BATTITO INFINITO WORLD TOUR, prodotto da Radiorama, storica struttura di Eros coordinata da Gaetano Puglisi, e organizzato da Vertigo.

EROS RAMAZZOTTI – WORLD TOUR PREMIÈRE

15 Settembre 2022 – La Maestranza, SIVIGLIA

17 – 18 Settembre 2022 – Teatro della Valle dei Templi, AGRIGENTO

20 – 21 – 23 – 24 Settembre 2022 – Arena di Verona, VERONA

1 Ottobre 2022 – Venue TBA, ATENE

06 – 08 Ottobre 2022 – Caesarea Amphitheater, CAESAREA

BAttito infinito world tour – date

30 Ottobre 2022 – Microsoft Theater, LOS ANGELES (USA)

02 Novembre 2022 – Smart Financial Centre, HOUSTON (USA)

05 Novembre 2022 – FTX Arena, MIAMI (USA)

08 Novembre 2022 – Rosemont Theatre, CHICAGO (USA)

10 Novembre 2022 – Hulu Theater at MSG, NEW YORK (USA)

12 Novembre 2022 – Hard Rock Casino, ATLANTIC CITY (USA)

14 Novembre 2022 – Wang Theater- Boch Center, BOSTON (USA)

16 Novembre 2022 – Bell Centre, MONTREAL (CANADA)

18 Novembre 2022 – Scotiabank Arena, TORONTO (CANADA)

23 Novembre 2022 – Arena Ciudad de Mexico, MEXICO CITY (MESSICO)

25 Novembre 2022 – Estadio Nacional, SAN JOSÈ (COSTA RICA)

27 Novembre 2022 – Teatro Anayansi, PANAMA CITY (PANAMA)

30 Novembre 2022 – Coliseu General Ruminahui, QUITO (ECUADOR)

02 Dicembre 2022 – Movistar Arena, BUENOS AIRES (ARGENTINA)

04 Dicembre 2022 – Movistar Arena, SANTIAGO (CILE)

07 Dicembre 2022 – Arena Eurobike, RIBERAO PRETO (BRASILE)

09 Dicembre 2022 – Vibra Sao Paulo, SAO PAULO (BRASILE)

11 Dicembre 2022 – Poliedro, CARACAS (VENEZUELA)

04 Febbraio 2023 – Altice Arena, LISBONA (PORTOGALLO)

07 Febbraio 2023 – Arkea Arena, BORDEAUX (FRANCIA)

09 Febbraio 2023 – Halle T. Garnier, LIONE (FRANCIA)

11 Febbraio 2023 – Le Dome, MARSIGLIA (FRANCIA)

14 Febbraio 2023 – Accor Arena, PARIGI (FRANCIA)

16 Febbraio 2023 – Ziggo Dome, AMSTERDAM (OLANDA)

18 Febbraio 2023 – Schleyer-Halle, STUTTGART (GERMANIA)

21 – 22 Febbraio 2023 – Forest National, BRUXELLES (BELGIO)

25 Febbraio 2023 – Rudolf Weber Arena, OBERHAUSEN (GERMANIA)

27 Febbraio 2023 – Rock Hal, LUSSEMBURGO (LUSSEMBURGO)

01 Marzo 2023 – Olympiahalle, MONACO (GERMANIA)

04 Marzo 2023 – SAP Arena, MANNHEIM (GERMANIA)

06 Marzo 2023 – 02 Arena, PRAGA (REPUBBLICA CECA)

08 Marzo 2023 – Steel Arena, KOSICE (SLOVACCHIA)

10 Marzo 2023 – Hallenstadion, ZURIGO (SVIZZERA)

14 – 15 – 17 – 18 Marzo 2023 – Mediolanum Forum, MILANO (ITALIA)

20 Marzo 2023 – Arena, GINEVRA (SVIZZERA)

25 Marzo 2023 – PalaAlpitour, TORINO (ITALIA)

28 Marzo 2023 – Nikaia Palais, NIZZA (FRANCIA)

31 Marzo 2023 – Wizink Center, MADRID (SPAGNA)

02 Aprile 2023 – Palau St. Jordi, BARCELLONA (SPAGNA)

04 Aprile 2023 – Mandela Forum, FIRENZE (ITALIA)

06 – 07 Aprile 2023 – Palazzo dello Sport, ROMA (ITALIA)

11 Aprile 2023 – Palasele, EBOLI, SA (ITALIA)

15 Aprile 2023 – Zimný štadión O. Nepelu, BRATISLAVA (SLOVACCHIA)

17 Aprile 2023 – Wiener Stadthalle, VIENNA (AUSTRIA)

19 Aprile 2023 – Budapest Arena, BUDAPEST (UNGHERIA)

21 Aprile 2023 – Stark Arena, BELGRADO (SERBIA)

23 Aprile 2023 – Sala Palatului, BUCAREST (ROMANIA)

25 Aprile 2023 – Arena Armeec, SOFIA (BULGARIA)

28 Aprile 2023 – PalaInvent, JESOLO, VE (ITALIA)

02 Maggio 2023 – Atlas Arena, LODZ (POLONIA)

04 Maggio 2023 – Royal Arena, COPENAGHEN (DANIMARCA)

06 Maggio 2023 – Avicii Arena, STOCCOLMA (SVEZIA)

09 Maggio 2023 – Ice Hall, Helsinki (FINLANDIA)

11 Maggio 2023 – Zalgirio Arena, KAUNAS (LITUANIA)

Foto di Mario Botta