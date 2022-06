Torna finalmente, con musica inedita, Eros Ramazzotti. In uscita il nuovo singolo, “Ama”

Eros Ramazzotti Ama testo e significato del nuovo singolo dell’artista, tra gli italiani più amati nel mondo, in arrivo.

Il ritorno di Eros era nell’aria già da diverso tempo. Prima, ormai diverso mesi fa, è stata annunciata la nuova partnership tra Eros, la sua RadioRama e Vertigo che curerà a 360° e in modo innovativo tutti i progetti che ruotano attorno al cantautore (vedi qui), quindi è stata la volta del tour, cinque grandi eventi live di cui potete leggere qui a seguire. Ed ora è tempo, finalmente, di nuova musica.

Eros Ramazzotti Ama significato del brano

Discograficamente Eros manca la mercato con un album dal 2018, anno in cui venne lanciato il disco Vita ce n’è, entrato al primo posto delle classifiche di vendita in Italia, Austria, Svizzera e Svezia (sesta posizione al debutto in Spagna).

Da quel momento solo due nuovi brani, anzi collaborazioni. La prima è stata la cover di Una donna per amico di Lucio Battisti per il progetto I love my radio, la seconda il feat. con Rovazzi nel brano dell’estate 2021, La mia felicità.

Ma ora è finalmente tempo di nuova musica partendo da un singolo, Ama, in uscita questo venerdì, 10 giugno 2022, per Capitol Records (Universal Music Italy). Un brano che vuole essere un messaggio d’amore universale, un inno alla libertà, un invito ad amare come si vuole, senza limiti, confini o barriere e a celebrare questo sentimento in ogni sua forma e sfaccettatura.

A curare ogni piccolo dettaglio e ogni fase della produzione è stato lo stesso Eros Ramazzotti.

Ama rappresenta a tutti gli effetti il primo singolo del nuovo disco in uscita a settembre 2022.

Nel frattempo sarà possibile ascoltare Eros anche l’11 giugno quando salirà sul palco del Concerto contro la violenza di genera, Una, Nessuna, Centomila, per duettare con l’amica Laura Pausini.

Eros Ramazzotti Ama testo e audio

In arrivo venerdì 10 giugno