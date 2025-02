Emis Killa da Cattelan: “Ma faccio così schifo? Dietro di me solo Marcella Bella!” La reazione alle pagelle di Sanremo 2025

Emis Killa si è raccontato senza filtri nell’intervista a Stasera c’è Cattelan andata in onda su Rai2 il 18 febbraio.

Il rapper ha parlato del suo ritiro dal Festival di Sanremo 2025, delle dinamiche dietro la rinuncia e del peso mediatico che avrebbe avuto la sua partecipazione in un momento delicato della sua vita. Tra gli argomenti affrontati, il rapper ha commentato anche le pagelle ricevute dai critici musicali, che lo avevano posizionato penultimo tra i partecipanti previsti al Festival.

“Ma faccio così schifo?”

Durante la chiacchierata con Alessandro Cattelan, Emis Killa ha rivelato di essere rimasto sorpreso dalla severità delle pagelle.

“Quando ho letto le pagelle, ho detto ‘Eh la Madonna, ma chi sono, cioè faccio così schifo?’. Ero tipo penultimo. Dietro di me solo Marcella Bella!” ha raccontato con tono ironico e stupito.

Le pagelle pre-Sanremo (qui le nostre pagelle) sono da sempre uno dei momenti più seguiti della vigilia del Festival: critici e giornalisti assegnano voti ai brani in gara basandosi sugli ascolti in anteprima, spesso influenzando il dibattito pubblico ancora prima che il pubblico possa ascoltare le canzoni.

“Io ho sentito tutte le canzoni. Sì, alcune mi piacciono molto e altre… sono delle mattonate nelle palle incredibili!” ha concluso il rapper che ha tra i suoi brani preferiti quelli di Bresh e Gaia.

La rinuncia a Sanremo e il peso delle polemiche

Emis Killa ha spiegato che la decisione di non partecipare al Festival è stata dettata dalla volontà di evitare che il dibattito si concentrasse su questioni extramusicali anziché sulla sua musica.

“Non volevo diventare un capro espiatorio“.

La scelta di non partecipare gli ha causato una sorta di conflitto interiore: “Da una parte c’è un grosso dispiacere, dall’altra un sollievo“, ha detto, riconoscendo che Sanremo è una macchina che può mettere sotto pressione. “Ci tornerò in futuro, ma questa volta ho guardato il Festival da casa“, ha concluso.

emis killa e Il rapporto con Fedez

Durante l’intervista Alessandro Cattelan ha chiesto a Emis Killa del suo rapporto con Fedez.

Federico ha un carattere un po’ particolare. Io ho avuto più pazienza di altri e ho cercato di fare l’amico. È quello che lui avrebbe fatto con me.

Il discorso si sposta su Sanremo dove Fedez è arrivato al 4° posto.

A Sanremo mi è piaciuto molto e ne è uscito veramente bene. Sono contento per lui. Il giorno dopo ci siamo sentiti e gli ho detto: “Se non fai la testa di cazzo come al solito, sicuramente questo sarà un nuovo inizio”.

Il tour e il futuro musicale

Nonostante la mancata partecipazione a Sanremo, Emis Killa ha assicurato che il suo progetto musicale andrà avanti senza intoppi, a partire dal live già annunciato per il 10 settembre a Rho, Fiera Milano Live.

Ha anche rivelato un retroscena curioso: se non fosse stato per Sanremo, il brano che avrebbe dovuto portare sul palco dell’Ariston sarebbe uscito in estate, seguendo una strategia più adatta alle sue sonorità.