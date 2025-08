“Singapore – PLUTONE”: il tradimento, con un pizzico di ironia, secondo Emanuele Aloia

Emanuele Aloia Singapore – PLUTONE, testo e significato del brano.

Il cantautore torna con una nuova canzone che unisce ironia e introspezione, un tassello inedito del suo viaggio cosmico tra emozioni e pianeti. Il singolo si intitola Singapore – PLUTONE e sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 8 agosto.

Singapore – PLUTONE: testo e significato del nuovo singolo di Emanuele Aloia

Dopo Si è spenta anche la luna – LUNA, Megapixel – URANO, Una scatola di mogano – MERCURIO e In tutte le cose – TERRA, il cantautore piemontese aggiunge un nuovo capitolo al concept album che ruota attorno all’astrologia e all’universo interiore.

Con Singapore – PLUTONE, Emanuele Aloia affronta il tema del tradimento. Ma lo fa in modo spiazzante: il dolore della scoperta viene messo in scena come un monologo teatrale, dove l’amarezza si intreccia con sarcasmo e leggerezza. Il protagonista non è più una vittima, ma un narratore disilluso che, pur ferito, riesce a guardare con distacco (e un sorriso) la fine della relazione.

Una scelta narrativa coraggiosa, che trasforma rabbia e delusione in un inno catartico alla rinascita. L’uso di Plutone come metafora della distruzione e del cambiamento radicale riflette il percorso emotivo dell’artista, capace di trasformare la sofferenza in riflessione musicale.

Il progetto discografico

Dopo aver dedicato il suo album d’esordio Sindrome di Stendhal all’arte e ai capolavori della pittura, Aloia continua la sua esplorazione concettuale con un secondo progetto che mette in dialogo l’animo umano e i corpi celesti, usando i pianeti come specchi interiori.

Con Singapore – PLUTONE, fuori per Sunflower/ADA Music Italy con la produzione artistica di Domiziano e Blankname, l’artista conferma la propria cifra stilistica: una scrittura ricercata, un sound emotivo, e un’estetica sempre coerente con la visione d’insieme.

EMANUELE ALOIA – Singapore – PLUTONE: testo

In arrivo prossimamente