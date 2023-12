Emanuele Aloia presenta il nuovo singolo “Si è spenta anche la luna – LUNA”

Emanuele Aloia, “Si è spenta anche la luna – LUNA“: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 15 dicembre, “Si è spenta anche la luna – LUNA” è il nuovo singolo di Emanuele Aloia, il primo distribuito da ADA / Warner Music.

Già virale su TikTok e su Instagram, il brano – molto intimo – ha fatto da subito presa sul pubblico, in quanto chiunque vi si può rispecchiare, e fa da apripista a quello che sarà il nuovo progetto discografico del cantautore piemontese, in cui ogni canzone andrà a rappresentare le caratteristiche di un pianeta del sistema solare in senso astrologico ed astronomico.

“Si è spenta anche la luna – LUNA”: SIGNIFICATO DEL BRANO

La luce della luna che man mano si spegne come contrasto ad una storia d’amore, il percorso ciclico di ogni storia che segue un ritmo universale: ‘’Ci si bacia, ci si innamora, poi d’improvviso il tutto diventa noia’’.

“Si è spenta anche la luna – LUNA”: TESTO DEL BRANO

Succede che tu incontri una persona

Dopo l’ultima tua storia

Succede che hai paura

Non ti fidi dell’amore

lo respiri e sai già che

Lui sarà il prossimo tuo errore

Ma il destino tu lo sfidi

Come un demone interiore

Poi d’improvviso senti cose

Che pensavi non avresti mai sentito più

E ti illudi che hai trovato quello giusto

Sembra un sogno

Sembra quasi come lo volevi tu

Ci si bacia, ci si innamora

Poi d’improvviso il tutto sai diventa noia

E ancora non ti chiedi

Se sei tu quella sbagliata

O se è l’amore che è sbagliato,

Forse è solo complicato

Ma dimmi non ti fa paura

Che presto possa spegnersi la luna

Dimenticare tutto quanto

Da un giorno all’altro

Mentre sto con un’altra,

Te con un altro

E tutto quello che siamo

E che noi due eravamo

Adesso è solo una luce

Vista da lontano

E nel riflesso dei miei occhi

Ci sei ancora te che ridi

Ricordi andavo a tempo

Con i tuoi respiri

E non ti fa paura

Che presto possa spegnersi la luna

Dimenticare tutto quanto

Da un giorno all’altro

Mentre sto con un’altra,

Te con un altro

Succede come è giù successo

Che ti riguardi indietro

Mentre ormai è finito tutto

E tutto ciò che avevi

È soltanto più un ricordo

E pensar che fino a ieri

Ti sembrava fosse un sogno

Ci si rincontra sopra un treno

Che ha passato gli anni, le stazioni

Ha visitato le galassie

Insieme alle costellazioni

E poi ci ha fatto ricongiungere

Come fossimo binari

Appuntamento col destino

Senza luoghi e senza orari

E non ti fa paura

Che presto possa spegnersi la luna

Dimenticare tutto quanto

Da un giorno all’altro

Mentre sto con un’altra,

Tu con un altro

E tutto quello che siamo

E che noi due eravamo

Adesso è solo una luce

Vista da lontano

E nel riflesso dei miei occhi

Ci sei ancora te che ridi

Ricordi andavo a tempo

Con i tuoi respiri

E non ti fa paura

Che presto possa spegnersi la luna

Dimenticare tutto quanto

Da un giorno all’altro

Mentre sto con un’altra,

Te con un altro

Penso che tu mi hai inseguito

E mi perdo nei ricordi

Dove ci sei ancora te che ridi

Dimmi amore come ci siamo finiti

A lasciarci andare dentro

Strade sconfinate

La mia stanza è senza tetto

E senza le pareti

La luna si è ormai spenta

E non ha più segreti

E non ci fa paura

Adesso che si è spenta anche la luna

UN NUOVO CAPITOLO ARTISTICO PER EMANUELE ALOIA

Dopo il successo dei brani “Girasoli” (2019), “Il Bacio di Klimt” (2020) e “L’urlo di Munch” (2021), nel 2021 Emanuele pubblica l’album “Sindrome di Stendhal” con Epic / Sony, che nel 2023 viene certificato disco d’oro.

Chiusa la parentesi con Sony, nel 2022 il cantautore pubblica poi con la sua etichetta – la Sunflower – i singoli “Cartagine“, “Radio Entusiasmo” e “Meteo“, tutti distribuiti da Capitol Records / Universal Music, per approdare infine nella famiglia di ADA / Warner Music con il nuovo singolo “Si è spenta anche la luna – LUNA“.