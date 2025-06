Emanuele Aloia tra spiritualità e poesia: “In tutte le cose – TERRA”

In tutte le cose – TERRA testo e significato del nuovo singolo di Emanuele Aloia.

Il brano si inserisce in un progetto musicale che ha come filo conduttore l’universo: ogni traccia rappresenta un pianeta diverso, ognuna con la propria storia e identità. Un’evoluzione evidente rispetto all’esordio discografico Sindrome di Stendhal, album certificato con il disco d’oro che conteneva brani come Girasoli, Il bacio di Klimt e L’urlo di Munch, tutti certificati platino.

Dopo un lungo periodo di silenzio seguito anche dall’uscita di Cartagine (altro disco d’oro), Aloia ha deciso di intraprendere una nuova direzione, fatta di libertà creativa e narrazione concettuale. Con In tutte le cose – TERRA riafferma questa scelta, lasciando spazio all’immaginazione e a una scrittura che, pur mantenendo uno stile pop, si fa più profonda e intimista.

Il brano è fuori dal 18 giugno su tutte le piattaforme digitali ed è il terzo tassello di un concept dedicato all’universo e ai suoi pianeti, iniziato con Si è spenta anche la luna – LUNA e Una scatola di mogano – MERCURIO.

EMANUELE ALOIA SIGNIFICATO di IN TUTTE LE COSE – TERRA

Con In tutte le cose – TERRA, Emanuele Aloia prosegue il suo viaggio musicale tra immagini simboliche e riferimenti poetici. Questa volta il protagonista si muove tra cielo e mare, tra realtà e fantasia, in una narrazione che parte da una mongolfiera e si snoda nell’inseguimento di una sirena. Un giro del mondo evocativo, che attraversa luoghi maestosi e li trasforma in tappe di un cammino interiore.

Il significato della canzone, però, si apre a più livelli. Non si tratta solo di una dedica amorosa, ma anche di una riflessione più ampia: sentire qualcosa in tutte le cose, come suggerisce il titolo, diventa un invito a riscoprire la spiritualità nella natura e nella connessione con il mondo. Un sottotesto quasi religioso che si fonde con la visione romantica e sensibile tipica dell’artista.

TESTO

Forse una vita non ci basta

Per visitare tutti i luoghi, tutti i mari

Mi hai lasciato il cielo in tasca

Sulla schiena adesso sento un paio di ali

Se vuoi saliamo sopra una mongolfiera

Persi in cappa doccia, segui quella sirena

Che va in Costa Rica

Tanto la strada è dritta

Una bambina sorride

È davvero ricca

Le risaie di Bali

Ciliegie in Giappone

L’ombra delle piramidi

L’orsa maggiore

Andiamo a fare un safari

Kenya o Serria Leone

Siamo al verde wasabi

Ma di noia di muore

Tu sei in tutte le cose

Anche in quelle in cui nemmeno credevo

In tutte le strade, nelle scelte

Se vuoi te lo ripeto

Tu sei in tutte le cose

Anche in quelle in cui nemmeno credevo

In tutte le strade, nelle scelte che nemmeno prendevo

Forse una vita non mi basta

Ma quando io mi affaccio fuori

Se guardo il mondo dai tuoi occhi

Lo sai che torna a colori

Migliaia di kilometri

Il mare sotto i gomiti

E visti da lontano siamo quasi microscopici

Abbiamo visto le albe, le montagne, le metropoli

Abbiamo visto i luoghi più lontaci e mitologici

L’aurora Boreale, spegni la luce

Brilli come un carnevale, quello di Rio

Ed è un disegno universale, chi lo traduce

Se guardo il mondo dai tuoi occhi credo anche in Dio

Tu sei in tutte le cose

Anche in quelle in cui nemmeno credevo

In tutte le strade, nelle scelte che nemmeno prendevo

Forse una vita non mi basta

Ma quando io mi affaccio fuori

Se guardo il mondo dai tuoi occhi

Lo sai che torna a colori

Forse una vita non mi basta

Ma a me va bene anche un secondo

Se ti guardo dentro gli occhi

Faccio due giri del mondo

Ti sei in tutte le barche contro vento

Che si perdono nel mare

Nelle volte in cui ti ho detto

Che l’importante è solo andare

Forse una vita non mi basta

Ma quando io mi affaccio fuori

Se guardo il mondo dai tuoi occhi

Lo sai che torna a colori