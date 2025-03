Emanuele Aloia torna con un brano intimo e ci consegna “Una Scatola di Mogano”

Emanuele Aloia, Una Scatola di Mogano – MERCURIO: significato del testo del nuovo brano

Era il 20 agosto 2023 ed Emanuele Aloia si accingeva a pubblicare su TikTok, con la velocità aumentata, una “canzone che non uscirà mai” (ne abbiamo parlato qui), ma che ha riscosso un successo crescente su tutte le piattaforme social, tanto che – un anno e mezzo dopo – il brano è stato finalmente pubblicato.

“Ho scritto questa canzone anni fa e per anni l’ho lasciata lì come una lettera incompiuta, mai finita”, scriveva il giovane cantautore il 1° settembre 2023 sempre su TikTok.

“Stanotte sono riuscito finalmente ad aggiungere le parole che mancavano per finirla. È troppo intima per sceglierla come singolo ma in un futuro album sarà vostra”.

Arriviamo così ad oggi, mercoledì 12 marzo 2025, e alla pubblicazione di Una Scatola di Mogano – MERCURIO, che – dopo essere rimasta per troppo tempo chiusa nel cassetto – è ora finalmente di tutti.

EMANUELE ALOIA, “UNA SCATOLA DI MOGANO – MERCURIO”

Il brano sembra essere nato da un gioco. Su Instagram Emanuele Aloia ha infatti pubblicato un video in cui dice: “Oggi scriviamo una canzone insieme. Frate, ho bisogno di tre parole”.

baci – labbra – costellazione

Et voilà!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuele Aloia (@emanuele.aloia)

Ma dietro questo brano si cela un progetto ben più ampio e complesso. Dando un’occhiata alle cover e ai titoli degli ultimi singoli pubblicati dal cantautore non si può di certo non notare che c’è un filo rosso che lega tra loro Si è Spenta Anche la Luna – LUNA, Megapixel – URANO e Una Scatola di Mogano – MERCURIO.

Il nuovo album potrebbe dunque ruotare, con tutte le sue canzoni-pianeti, intorno al Sole.

“UNA SCATOLA DI MOGANO – MERCURIO”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Il brano racconta una storia d’amore giunta al capolinea con immagini poetiche e struggenti, che trasmettono un senso di malinconia ed esprimono un mix di desiderio e rassegnazione.

Ed ecco che, nonostante sia tutto finito, il protagonista conserva tutti i ricordi di ciò che è stato in una “scatola di mogano”, che diventa una sorta di archivio del passato per non dimenticare.

TESTO DEL BRANO

Una scatola di mogano

In cui conservo lettere

e quei fiori sopra il cofano

Te li volevo regalare

Se sei a casa ti citofono

Ti prego puoi rispondere

Ti voglio ancora bene

Puoi fare l’amore

I baci sulla bocca

Le mani nelle mani

I mostri sulle labbra

Gli occhi dentro gli occhi

Fino a perdere il respiro

I brividi sul collo

Che ti fan sentire vivo

Toglierti i vestiti

Insieme alle paure

I segni di una vita

Ogni nostra cicatrice

Collegare i nei

Come una costellazione

Mentre dentro i cuori

Fanno una nuova canzone

Bisogna avere dentro il caos

Per annullare la distanza

Per partorire una stella che danza

Per ritrovarci in un’altra galassia

Avrei voluto fossi il cielo

Per restare a volare

Invece sei solo un desiderio

Che non si può più avverare

Ti ho guardata in mille modi

Amando ognuno di loro

Ed ogni giorno insieme

Per me è stato un capolavoro

Adesso che dovrò abituarmi

A vivere da solo

Ricordo le tue mani

Come il mio riparo

Ed userò questo cuscino

Per colmare il vuoto

Chiusi dentro quel cassetto

Tutti i sogni in fumo

E mi hanno detto

Che qualcuno ha preso il posto mio

Quel bacio che ti ho dato

Ti stava da Dio

Puoi fare l’amore

I baci sulla bocca

Le mani nelle mani

I mostri sulle labbra

Gli occhi dentro gli occhi

Fino a perdere il respiro

I brividi sul collo

Che ti fan sentire vivo

Toglierti i vestiti

Insieme alle paure

I segni di una vita

Ogni nostra cicatrice

Collegare i nei

Come una costellazione

Mentre dentro i cuori

Fanno una nuova canzone

Bisogna avere dentro il caos

Per annullare la distanza

Per partorire una stella che danza

Per ritrovarci in un’altra galassia

Avrei voluto fossi il cielo

Per restare a volare

Invece sei solo un desiderio

Che non si può più avverare

Adesso che la vita sembra separarci

Me lo spieghi come dovrei poi dimenticarmi di te

Di quel castello lontano

E del tuo cane in giardino

Dimmi dov’è finito ciò che un tempo eravamo

Io lo conserverò in una scatola di mogano

E quando poi ti rivedrò

Ti leggerò le lettere che ho scritto

Per tutta la mia vita

Immaginando un finale

Che speravo fosse meglio di così