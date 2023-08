Emanuele Aloia torna virale sui social… con una canzone che non uscirà mai!

Tik Tok ma anche Instagram furono fondamentali quando ad aprile del 2020, in piena pandemia e dopo diversi singoli mai esplosi, Il Bacio di Klimt di Emanuele Aloia, brano prodotto da Steva Tarta, esplose diventando virale. Oggi il cantautore sta tornando virale con un brano inedito, una canzone che “non uscirà mai”.

Il Bacio di Klimt, pezzo certificato con il triplo disco di platino e lanciato con Artist First, ad oggi è la canzone di maggior successo della discografia di Emanuele Aloia. Anche il singolo precedente e quello successivo, Girasoli e L’urlo di Munch, hanno ottenuto un buon riscontro arrivando al disco di platino.

Dopo il disco d’oro conquistato con La sindrome di Stendhal, l’album uscito per Epic/Sony Music Italy che racchiude tutte queste canzoni che hanno come filo conduttore grandi opere, l’artista è tornato nel 2021 con una nuova casa discografica, la Capitol/Universal, e con il singolo Cartagine che, pur non raggiungendo i risultati delle canzoni precedenti, ha comunque sfiorato i 9 milioni di stream su Spotify.

Nel 2022 Aloia ha lanciato Radio Entusiasmo e Meteo, brani che non hanno ottenuto il riscontro sperato e che hanno anche scatenato anche un momento di crisi e riflessione nel cantautore.

Negli scorsi settimane il ragazzo è tornato nuovamente attivo a pieno regime su social annunciando di essere al lavoro su un nuovo disco che, come per il precedente, avrà un unico filo conduttore.

Emanuele Aloia una nuova canzone, il testo

Il ritorno di Emanuele Aloia lo ha visto pubblicare contenuti giorno dopo giorno. Versioni inedite piano e voce delle sue canzoni ma anche, come è moda su Tik Tok (vedi il successo mondiale di “Bloody Mary” di Lady Gaga in questa modalità) brani con la velocità aumentata.

E tra queste canzoni ce ne è una che non è mai uscita, un pezzo non inserito nel disco precedente e che quindi non uscirà mai, come affermato nella Caption del video dall’artista.

Ed è proprio questa “nuova canzone” che sta riscuotendo un successo crescente su tutte le piattaforme social.

A seguire testo del pezzo e il video postato da Emanuele. E chissà che, visto il riscontro ottenuto, questo brano che non sarebbe mai dovuto uscire, non diventi il nuovo singolo dell’artista.

“Una scatola di mogano in cui conservo lettere

e quei fiori sopra il cofano, te li volevo regalare

se sei a casa ti citofono, ti prego puoi rispondere

ti voglio ancora bene

Poi fare l’amore, i baci sulla bocca

le mani nelle mani, i morsi sulle labbra

gli occhi dentro agli occhi fino a perdere il respiro

i brividi sul collo che ti fan sentire vivo

toglierti i vestiti insieme alle paure

i segni di una vita, ogni nostra cicatrice

collegare i nei come una costellazione

mentre dentro i cuori fanno

una nuova canzone“